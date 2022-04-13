دعاء الاستغفار من الذنب.. اللهم إنّا الضعفاء إليك ولا حيلة لنا إلا بك

يبحث الكثيرون عن دعاء الاستغفار من الذنب، فالتوبة من الذنب كمن لا ذنب له، فمن يريد التخلص من المعصية والذنوب عليه أن يبادر بالتوبة والدعاء، حسبما هدانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خطوات التخلص من الذنب دعاء الاستغفار من الذنب، فيقول: «اللهم إنّا نحن الضعفاء إليك، لا حيلة لنا إلا بك، اللهم إنّا بضعف منّا عصيناك، اللهم فاغفر لنا معاصينا، وتب علينا إنّك أنت التوّاب الرحيم».

التوبة والدعاء طريق التخلص من الذنب

ومن دعاء الاستغفار من الذنب: «اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا محيي العظام بعد الموت، أسألك أن تغفر لي ما أذنبت وما أسررت به وما أعلنت، إنك أنت البرّ الغفار، اللهم يا سامع الدعاء، يا ذا المنّ والعطاء، يا رب ابن آدم الخطّاء، اغفر لي خطيئتي وتجاوز عن سيئاتي، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنك خلقت الإنسان ظلوم جهول، ضعيف عجول، وبجهلي وضعفي عصيتك، اللهم فاغفر لي وتبّ علي، إنّك أنت التوّاب».

دعاء الاستغفار

ومن أفضل الصيغ لـ دعاء الاستغفار من الذنب: «اللهم أنك رحيم توّاب، تحب من عبادك الأوّاب، اللّهم إني أتوب إليك جئتك بذنوبي، اللهم فاتب علي واكتب لي بتوبتي الثواب، وابعد عني العقاب. اللهم استرني فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك. اللّهم اعف عن ذنوبي، واستر عيوبي، واغفر خطيئاتي، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنّا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم نجّنا من خطايانا واغفر لنا وتب علينا يا غفور يا رحيم».

ويدعو المسلم لنفسه دعاء الاستغفار من الذنب: «اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيبني إذ إني أرجو منك التوبة من الذنوب، والعفو، والغفران، يا من يسمع ندائي في دجى الليل البهيم أعنّي على ذنوبي واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وعظمتك التي لا يبلغها أي شيء أن تغفر لي ذنبي، وأن تعاملني بما أنت أهله وليس بما أنا أهله. اللهم وفقني على ترك المعاصي أبداً ما أحييتني، واختم لي بعمل صالح يا أرحم الراحمين».