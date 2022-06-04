مدبولي يشيد باللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء: استجابت لـ489 شكوى في مايو

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

مدبولي يثني على جهود اللجنة الطبية العليا وتعاملها الفوري مع استغاثات المواطنين

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة فى رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين.

مدبولي يشيد بتعاون الجهات المسؤولة عن الخدمات الصحية في الاستجابة للشكاوى

كما أشاد مدبولي بتعاون الجهات المسئولة عن الخدمات الصحية، في الاستجابة لأي شكوى أو استغاثة، مؤكدا «أننا جميعا نعمل من أجل تحقيق هدف واحد هو خدمة المواطن المصري».

من جهته، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 489 حالة، تمّ رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال شهر مايو الماضي شملت صدور 162 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 119 عملية جراحية، وإصدار 19 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

صدور 162 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة

وأضاف أنَّ مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ90 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ29 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ23 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.