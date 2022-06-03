رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين

في إطار جولته بمدينة سانت كاترين، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، أعمال تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، واستمع مدبولي إلى شرح حول المشروع، من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور ماهر ستينو، استشاري المشروع.

وتفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء «مركز الزوار الجديد»، بمدخل المدينة.

وتمت الإشارة خلال الشرح إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية بنسبة 75%، ويتم استكمال أعمال تنسيق الموقع، وتنفيذ البحيرة، وأعمال الزراعات.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: يضم المشروع، مركزاً للزوار، يقام على مساحة 3170 مترا مربعا للدور الأرضي، يضاف له طابق أول، وروف للمشاة، ذلك بالإضافة إلى نقطة للاستقبال والمعلومات، ومحال تجارية، ومكاتب إدارية، ومكاتب لحجز الرحلات وتذاكر الطيران، ومطعم وكافيتريا، والقبة السماوية.

مشروع إنشاء ساحة السلام

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء ساحة السلام، والذي يتضمن تنفيذ ساحة للاحتفالات الخارجية بمساحة 7300 متر مربع، ومبنى عرض متحفي متنوع، ومسرحا وقاعة مؤتمرات، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، واستمع إلى شرح حول سير العمل بالمشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه جارٍ استكمال أعمال التشطيبات، وتشمل التشطيبات الخارجية والداخلية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، أيضاً مشروع إنشاء «الفندق الجبلي المتكامل»، بمدينة سانت كاترين، واستمع إلى شرح حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أن الفندق يضم 150 غرفة فندقية متنوعة، وأجنحة فندقية فاخرة، وحمامات سباحة، وكبائن إقامة، وجار حاليا أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للمبنى.

كما تفقد مشروع إنشاء «النزل البيئي الجديد» بحيث يضم 192 غرفة فندقية بيئية، في 7 مبانٍ، وتنفيذ مطعم لكل مبنى، والعديد من الخدمات الأخرى.

ويهدف المشروع إلى تطوير النزل البيئي القائم، وكذا تطوير منطقة استراحة السادات، وربطها بساحة السلام لتكون منطقة زيارة سياحية واحدة، حيث يشهد تنفيذ الحديقة الصحراوية بمحاذاة سفح الجبل، وتربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وكذا إنشاء ممشى (درب موسى) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي.

تطوير المنطقة السياحية

كما تمت الإشارة إلى أنه يتم تطوير المنطقة السياحية، وتشمل الأعمال إنشاء «المنتجع السياحي الجبلي»، ويضم مبنى استقبال على مساحة 1200 متر مربع، و4 فيلات على مساحة 520 مترا مربعا، و14 شاليه «2 غرفة» على مساحة 2940 مترا مربعا، و3 شاليهات «4 غرف» على مساحة 720 مترا مربعا، وتصل نسبة تنفيذ الأعمال بالمنتج السياحي إلى 75%.

كما تشهد المنطقة السياحية تنفيذ 16 بازاراً على مساحة 1500 متر مربع، وجار أعمال التشطيبات الخارجية.