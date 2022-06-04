وزير الأوقاف: رفع قيمة الجائزة الأولى في مسابقة القرآن لـ ربع مليون جنيه

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنَّه إكرامًا لحفظة كتاب الله عز وجل، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعظيم جوائز حفظة القرآن الكريم وإكرامهم تقرر أن تكون الجائزة الأولى للمسابقة العالمية القادمة رقم 209،ـ قدرها ربع مليون جنيه وأن يكون الحد الأدنى لجوائز جميع فروع المسابقة 100 ألف جنيه.

مسابقة القرآن الكريم

من جهته، أكّد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب أهمية قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن تكون الجائزة الأولى للمسابقة العالمية للقرآن الكريم القادمة ربع مليون جنيه.