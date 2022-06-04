عاجل.. وزير الأوقاف يعلن زيادة جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن رفع قيمة جائزة حفظة القرآن الكريم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم القادمة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وإكرامًا لحفظة كتاب الله.

اكرامًا لحفظة القرآن الكريم

وكتب «جمعة» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «إكرامًا لحفظة كتاب الله عز وجل تنفيذًا لتوجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله بشأن تعظيم جوائز حفظة القرآن الكريم وإكرامهم قررنا أن تكون الجائزة الأولى للمسابقة العالمية القادمة التاسعة والعشرين ربع مليون جنيه، وأن يكون الحد الأدنى لجوائز جميع فروع المسابقة مائة ألف جنيه».

الأوقاف: الإعلان لاحقًا عن التصفيات

وتابع وزير الأوقاف: «وسوف نعلن لاحقًا بإذن الله تعالى عن جميع فروع المسابقة وآلية المشاركة فيها والتصفيات المحلية المؤهلة لها».

وكانت هيئة الأوقاف المصرية أعلنت عن تحقيقها لأعلى أرباح في تاريخها، إذ حققت هيئة الأوقاف إيرادات بلغت مليار و300 مليون جنيه، وذلك بعدما حققت هيئة الأوقاف المصرية نجاحًا كبيرًا في استثمار أموال الوقف، وحققت أفضل استغلال لها ما أسهم في زيادة صافي إيرادات وأرباح الهيئة.