القوي العاملة: تحصيل 1.7 مليون جنيه مستحقات ورثة 9 عمال بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 9 مواطنين مصريين متوفيين، وبلغ إجمالي مستحقاتهم 359 ألفاً و 043 ريالا سعوديا أي ما يعادل مليون و 784 ألفا و43 جنيها مصريا تقريبا.

حقوق العمالة المصرية في الخارج

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي هيثم سعد الدين إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين التسع المتوفين ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.وبالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل "سعيد.س.ع.أ" المتوفى أثناء عمله بالمملكة ، حيث تم التواصل مع الشركة لسداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفيين بالمملكة وبلغت 149 ألفا و152 ريالا، كما تم الحصول على مستحقات العامل "محمود ا.ع.ق"المتوفى أثناء عمله بالمملكة ، حيث تم التواصل مع الشركة لسداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة، وبلغت 20 ألفا و 972 ريالا، كما تم تحصيل مستحقات المواطن" محمد ع.ي.ح" الذى وافته المنية بالسعودية، وتم إيداع مبلغ 39 ألفا و73 ريالا فى حساب مستحقات ورثة العاملين المصريين التابع السفارة تمهيداً لتحويلها لذوى المتوفى بمصر.

التواصل مع الشركة لسداد مستحقات المتوفى

كما نجح مكتب التمثيل العمالي بالرياض في الحصول على مستحقات العامل "عجبان.ف.س.غ" المتوفى أثناء عمله بالمملكة ، حيث تم التواصل مع الشركة لسداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة وبلغت 48 ألفا و68 ريالا ، كما تم الحصول على مستحقات العامل "أيمن.م.أ.ح" المتوفى أثناء عمله بالمملكة ، حيث تم التواصل مع الشركة لسداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة، وبلغت 35 ألفا و553 ريالا.

ونجح المكتب -أيضا- في الحصول عل مستحقات العامل "محمد.ع.م.ع" المتوفى أثناء عمله بالمملكة ، حيث تم التواصل مع الشركة لسداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة ، بلغت 37 ألفا و 790 ريالا ، كما تم تحصيل مستحقات المواطن"رضا .أ.أ.م.ع" والذى وافته المنية بالسعودية ، وتم إيداع مبلغ 7 آلاف و181 ريالا فى حساب مستحقات ورثة العاملين المصريين التابع السفارة تمهيداً لتحويلها لذوى المتوفى بمصر.

كما تم الحصول على مستحقات العامل "سامي .ف.ك.ع" المتوفى أثناء عمله بالمملكة ، حيث تم التواصل مع الشركة لسداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة حيث بلغت مستحقات المتوفى 2200 ريال، فضلا عن الحصول على مستحقات العامل "أحمد.ي.ع.ع"والذي توفي أثناء عمله بالمملكة ، حيث تم التواصل مع الشركة لسداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة حيث بلغت 19 ألفا و55 ريالا.

وبالمتابعة مع القنصلية العامة بالرياض وبتوجيهات من السفير القنصل العام طارق المليجي، تم تحويل المبالغ المحصلة وبلغت مبلغ 359 ألفا و43 ريالا أي ما يوازي مليون و784 ألفا و443 جنيها مصريا ، إلى بنك ناصر الاجتماعي بمصر مع إخطار أهالي المتوفين لاستلامها بموجب إعلام الوراثة لكل منهم.