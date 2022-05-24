بالأسماء.. تحويل 5 ملايين جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة للأردن

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان في الأردن، تابع الجهود المبذولة مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن، لتحويل القائمة الـ 81 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 118 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

5 ملايين قيمة الأموال المستحقة

وقال الوزير إن المستحقات بلغت 273 ألفاً و 220 دولاراً ،أى ما يعادل 5 ملايين جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة

تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة.

www.manpower.gov.eg وكذلك المنشورة على صفحة «الفيس بوك»، الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا عن التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة نجحت في شهر فبراير الماضي في استرجاع حقوق العمالة المغادرة بالأردن وقيمتها 2 مليون جنيه لـ74 عاملا، حيث أعلن هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، والمنشورة على صفحة فيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وحال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وفيما يلي كشف الأسماء المستحقة خلال مايو الجاري :