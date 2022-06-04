رابط التقديم للصف الاول الابتدائي الازهري 2022.. اعرف الخطوات

البحث عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، من أكثر الكلمات التي يتمّ البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من قبل أولياء الأمور بعدما تمّ فتح باب التقديم للتعليم الأزهري بداية من مطلع الشهر الجاري 1 يونيو، وحتى نهاية الشهر.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

ويبحث الكثير من الآباء عن حول رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، من أجل تأسيس أبنائهم داخل أروقة المعاهد الأزهرية على تعاليم الأزهر وحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ الشريعة.

وتسهيلًا على الآباء وأولياء الأمور، تستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، كيفية وخطوات و رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، ويمكن التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري من خلال رابط التقديم عبر بوابة الأزهر.

التقديم عبر بوابة الأزهر

ويمكن الوصول إلى رابط التقديم لابتدائي الأزهر، من خلال بوابة الأزهر والدخول عليها من هــنــا، مع ضرورة فحص وقراءة البيانات المطلوبة جيدا، داخل رابط التقديم بالأزهر، حتى يتمكّن ولي الأمر من التقديم الصحيح في الصف الاأول الابتدائي الأزهري.

البيانات المطلوبة من أجل التقديم لأولى ابتدائي أزهري، منقسمة إلى 3 بيانات مطلوبة، الأولى خاصة بالتلميذ والثانية خاصة بولي الأمر، والثالثة خاصة بالمعهد:

بيانات التلميذ: الاسم بالكامل - شهادة الميلاد - الجنس - المرحلة التعليمية.

بيانات ولي الأمر: الاسم بالكامل كما هو في الرقم القومي - الرقم القومي - التليفون المحمول أو الأرضي.

بيانات المعهد المراد الالتحاق به: المنطقة الأزهرية - والإدارة التعليمية - ونوع المعهد - اسم المعهد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في ابتدائي أزهر

- ملف التقديم من المكتبات ومراكز الخدمات.

- ملء الاستمارة الصحية من الإدارة الصحية بالمراكز.

- 6 صور شخصية حديثة للطفل المتقدم.

- صور بطاقة شخصية للأب والأم سارية.

- صورة (فاتورة مياه أو كهرباء).

- دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد.

وتمّ فتح باب التقديم بالمعاهد الأزهرية للصف الأول الابتدائي أزهر، بداية من 1 يونيو 2022، ويستمر تلقي طلبات أولياء الأمور لالتحاق أبنائهم حتى يوم 30 يونيو عبر الموقع الرسمي.