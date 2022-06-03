أوراق وخطوات التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري.. مستمر حتى 30 يونيو

كيفية التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري وما الأوراق المطلوبة، من أكثر الأسئلة التي زاد عليها البحث خلال الساعات القليلة الماضية، لحرص الكثير من الآباء على التحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري، وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير، كل ما يريد الآباء معرفته عن مراحل التقديم وخطوات الالتحاق اللاطب بالصف الأول الابتدائي الأزهري.

يحرص الكثير من الآباء على تأسيس أبنائهم على تعاليم الأزهر وحفظ القرآن الكريم وتعلم الفقه ومبادئ الشريعة، ويمكن التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري من خلال رابط التقديم عبر بوابة الأزهر.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023

ويمكن الدخول على رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023 ، من هـــنـــــا، إذ يتضمن عددا من البيانات المطلوبة، تبدأ بالبيانات الخاصة بالتمليذ، وولي الأمر، مثل الاسم بالكامل كما هو في الرقم القومي، والرقم القومي، والتليفون المحمول أو الأرضي، وبيانات المعهد المراد الالتحاق به، متضمنا المنطقة الأزهرية، والإدارة التعليمية، ونوع المعهد، واسم المعهد.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وعن الأوراق المطلوبة من أجل التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري، تأتي كالتالي:

- ملف التقديم من المكتبات ومراكز الخدمات.

- ملء الاستمارة الصحية من الإدارة الصحية بالمراكز.

- 6 صور شخصية حديثة للطفل المتقدم.

- صور بطاقة شخصية للأب والأم سارية.

- صورة (فاتورة مياه أو كهرباء).

- دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد.

وجرى فتح باب التقديم بالمعاهد الأزهرية للصف الأول الابتدائي، بداية من 1 يونيو 2022، ويستمر تلقي طلبات الالتحاق حتى يوم 30 يونيو عبر الموقع الرسمي.