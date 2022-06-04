القصة الكاملة لحادث «الشيخ زايد».. من دهس 4 شباب بجنون إلى المشدد «3 سنوات»

بينما كانت الساعة تشير إلى الخامسة من فجر يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، وقع حادث سير مروري تسبب في مصرع 4 طلاب في الثانوية العامة حال قيادتهم السيارة في شارع النزهة بالشيخ زايد، بعدما اصطدم بهم المتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري.

وكان الطلاب أو الضحايا الـ4 «عبد الله درويش، يوسف عباسي، سعيد حسن، عمر حمدي»، يستقلون سيارة ماركة «هيونداي إكسل» قيادة أحدهم، ويستعدون للدخول في «يوتيرن» بشارع النزهة بمنطقة الشيخ زايد، وهم في طريق العودة إلى منازلهم، فلما اقتربوا من «الملف»، وهدأوا سرعتهم، اصطدمت بهم سيارة «أستون مارتن»، والتي يستقلها المتهم كريم ويقودها بجنون متأثرا بوقوعه تحت تأثير المخدارات، وأسفر عن مصرعهم وفر هاربا من مكان الحادث بعدما حضرت فتاة تستقل سيارة فارهة ونقلته لإحدى المستشفيات للخضوع لعملية جراحية عاجلة.

معاينة أجهزة الأمن لموقع الحادث

على الفور هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم عمل المعاينة، ونقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وبعدها تم صرحت النيابة العامة بدفنهم بعد تحديد هوية المتهم، والتي أمرت النيابة بالتحفظ عليه داخل الرعاية المركزة التي كان يرقد فيها وتم سحب عينة من الدم والبول لبيان تعاطيه أي مواد مخدرة من عدمه.

وبعد تحسن حالة المتهم كريم الهواري بدأت النيابة العامة في استجوابه وواجهته بما جاء بتقرير الطب الشرعي حول تعاطية للمواد المخدرة أثناء قيادة السيارة، وعليه تم حبسه 4 أيام والتجديد له في الميعاد، إلى أن تم إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، وحددت له المحكمة نظر أولى جلسات محاكمته في مطلع يناير من العام الجاري، حيث حضر في أولى جلساته داخل سيارة إسعاف على سرير نظرا لعدم قدرته على الحركة.

4 أشخاص ينتحلون صفة قضائية للتدخل في القضية

وأثناء متابعة قضية حادث الشيخ زايد، ظهر 4 أشخاص وانتحلوا صفة قضائية وتوجهوا إلى مكان وقوع الحادث للاستيلاء على كاميرات المراقبة التي سجلت الحادث، ولكن شاهد الرؤية رفض إعطاؤها لهم وتوجه للنيابة العامة لإبلاغهم ما حدث ففوجئ باثنين منهم في مقر النيابة، وتم القبض عليهم وتم تقديمهم للمحكمة والتي قضت بحبسهم 3 سنوات.

وخلال انعقاد الجلسة الأولى من محاكمة المتهم كريم الهواري، التي كانت في 1 يناير الماضي، شهدت العديد من الأحداث الصراخ والعويل ووصل الأمر إلى فقدان بعض أمهات الضحايا وعيهم، بعد رؤية المتهم كريم الهواري نائما على سرير داخل الجلسة، وهو ما أثار غضبهم، وتم تأجيل الجلسة وأخذت القضية مجراها الطبيعي في المحاكمة من تقديم المستندات وسماع مرافعة النيابة ومرافعة المتهم والدفاع بالحق المدني، وخلال الجلسة الماضية حدثت المفاجأة التي قلبت القضية رأسا على عقب وهو تنازل أسر الضحايا رسميا عن القضية في الشهر العقاري، وحجزت المحكمة الجلسة الماضية لليوم السبت للنطق بالحكم على المتهم كريم الهواري.

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، اليوم، بمعاقبة المتهم كريم الهواري بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.