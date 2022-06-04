الحكم على كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد.. بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، بعد قليل، اليوم السبت، جلسة محاكمة كريم الهواري المتهم بدهس 4 طلاب عن طريق الخطأ في حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهي القضية المعروفة إعلاميًَا بـ«حادث تصادم الشيخ زايد»، وذلك بعدما جرى تأجيلها خلال الجلسة الماضية، لجلسة اليوم 4 يونيو للنطق بالحكم.

الجلسة الماضية

وشهدت الجلسة الماضية العديد من الأحداث كان أبرزها هو تنازل أسر الضحايا رسميا عن الدعوى الجنائية، وقبلت بالتصالح والتنازل، وتم التصالح بشكل رسمي في الشهر العقاري وتم تسليمه إلى دفاع الأسرة لتسليمه لهيئة المحكمة، وذلك بعد تدخل عدد من رجال الدين في الأزهر للصلح.

أسر الضحايا اعتبروا المتهم ابنهم

وعند بدء الجلسة بدأ دفاع المتهم كريم الهواري، في تقديم مرافعته قائلا: إن أسر الضحايا تفهموا طبيعة ما حدث وتنازلوا عن القضية، واعتبروا «كريم» ابنهم، وهو أيضا أصيب بعاهة مستديمة، وهم كلهم ضحايا.

انقضاء مسؤولية المتهم الجنائية

ودفع محامي المتهم كريم الهواري، ببطلان الإجراءات والأدلة، وقصور تحقيقات النيابة العامة، كما دفع بانقضاء مسؤولية موكله الجنائية عن جريمة القتل الخطأ، بعد تنازل أسر الضحايا، فردت عليه هيئة المحكمة: «أسر الضحايا تنازلوا عن الشق المدني والجنائي تفصل فيه المحكمة».

وأحال النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما اتهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه بالخطأ في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال.

وجاء في أوراق القضية، أنه في يوم 10 من شهر ديسمبر عام 2021، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قيام المتهم «كريم محمد الهواري» بإحراز جوهر مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ما تسبب في مصرع 4 أشخاص هم المجني عليهم «عبدالله درويش، يوسف محمد العباسي، عمر حمدي، سعيد حسن»، بسبب إهماله ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة بالسرعة، فقاد سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة.