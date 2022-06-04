وزيرة البيئة: مصر تتبع تقليدًا جديدًا بمؤتمر المناخ 2022

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تحرص على أن يكون مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 شاملًا لجميع الأطراف والشركاء الرسميين وغير الرسميين، بحيث يكون لكل منه دور في المؤتمر، حيث تتبع مصر تقليدًا جديدًا عن مؤتمرات المناخ السابقة، يتمثل في الربط بين المنطقة الزرقاء الرسمية للمؤتمر والمنطقة الخضراء التي تتيح مشاركة المجتمع المدني والمحلي والشباب والقطاع الخاص بالأفكار والحلول والأطروحات والمشروعات التجريبية، فمثلًا يقام معرض فني يوضح كيف يمكن للفن تغيير تغير المناخ.

جاء ذلك خلال لقائها مع أنجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP على هامش مشاركتها في مؤتمر استكهولم 50+ المنعقد بالسويد، لمناقشة التعاون المشترك في أجندة مؤتمر المناخ القادم COP27 وعدد من المبادرات المقرر إطلاقها خلاله.

وأعربت انجر اندرسون، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في بداية اللقاء عن سعادتها بتولي مصر رئاسة المؤتمر في هذا الوقت الحرج للعالم، الذي يواجه فيه عددًا من الأزمات المتصلة بالبيئة في نفس الوقت ومنها جائحة كورونا، وأزمة الغذاء وارتفاع الأسعار، خاصة أن مصر من الدول التي لديها إدراك واعٍ بطبيعة ما يمر به العالم، وتحرص على البحث عن الحلول والإجراءات التي تحافظ على حياة مئات الملايين من البشر، من خلال التركيز على إيجاد الحلول وتنفيذ التعهدات التي تم إطلاقها في مؤتمر جلاسكو للمناخ، ودفع ملف تمويل المناخ.

إطلاق مبادرات بشأن الأمن الغذائي والمياه

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، أن مصر خلال ترؤسها لمؤتمر المناخ القادم COP27، تحرص على إطلاق مبادرات في عدد من الموضوعات المهمة للبشر ذات الأولوية خاصة ما يخص الأمن الغذائي والمياه، ووضعها على طاولة النقاش أمام قادة العالم، مشيرة إلى ضرورة النظر إلى استدامة النظام البيئي من مدخل صون التنوع البيولوجي كإحدى القضايا المهمة، ما جعل مصر تحرص على تخصيص يوم ضمن المسار غير الرسمي للمؤتمر حول التنوع البيولوجي والطبيعة، خاصة وأن مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر تقدم مثالًا حيًا في ذلك، حيث نطلق عليها مدينة المانجروف نظرًا لعدد أشجار المانجروف بها، التي تعتبر نموذجًا للربط بين دور التنوع البيولوجي في الحد من آثار تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنفيذ يوم التنوع البيولوجي والطبيعة من خلال الدعم الفني وتقديم أفضل الطرق للربط بين التنوع البيولوجي والطبيعة والمخلفات والتصحر، معربة عن تطلعها للعمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مبادرة إدارة المخلفات، وخاصة وأن مصر لديها جهود في هذا الشأن فيما يخص الأرقام وتنفيذ البنية التحتية ورسم خارطة طريق، وإمكانية الاستفادة من الدعم الفني للبرنامج في مجال تدوير المخلفات وخاصة البلاستيك.

الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر في التصدي لتغير المناخ

ومن جانبها، أثنت انجر اندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على حرص مصر الدائم على إشراك المجتمع المدني والشباب في جهود التصدي لتغير المناخ، وأكدت أيضًا ضرورة حث الدول الأطراف على تقليل الانبعاثات ودعم تمويل المناخ ليتم تنفيذ التعهدات بشكل فعال.

ودعت الوزيرة البرنامج للمشاركة في المؤتمر الذي تنفذه مصر في سبتمبر المقبل لوزراء البيئة والمالية الأفارقة للوقوف على الاحتياجات والفجوات التمويلية في أفريقيا، لتكون ضمن مناقشات شق تمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم COP27.