وزيرة البيئة تلتقي المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ في السويد

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشئون المناخ، لبحث أوجه التعاون المختلفة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، في ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخcop27 بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش مشاركتها بمؤتمر الأمم المتحدة ستوكهولم +50 المنعقد بدولة السويد.

مبادرات رئيسية في مجالات الغذاء والمياه والطاقة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ المقبل سيكون تحت شعار تنفيذ الطموح وسيشمل مبادرات رئيسية في مجالات الغذاء، المياه، والطاقة، كما سيتم خلاله تبادل الآراء والرؤى حول الجهود التي لابد من بذلها لمواجهة التغيرات المناخية، كما سيكون هناك العديد من الأفكار التي سيتم طرحها على طاولة الاجتماعات للتصدي لأثار التغيرات المناخية بمشاركة شركاء العمل البيئي من كافة الأطراف.

وأضافت وزيرة البيئة أن هناك تكاملا بين الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة والغذاء والمياه فعلى سبيل المثال فإن عملية تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية تعد فرصة لإدراج القطاع الخاص فيها إلى جانب استخدم محاصيل قادرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخي، ما يشكل مسار للعمل للتحول الاخضر في لمواجهة أثار التغيرات المناخية.

رؤية المصرية بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء رؤية المصرية بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والتي تتضمن محورين هما التخفيف والتكيف، وكيف يمكننا تحويل الاستراتيجية إلى خطة استثمارية توفر الفرصة لمشاركة القطاع الخاص مع العمل على توفير احتياجات الانسان مشيرة إلى إعداد مصر 20 مشروعا من خلال ورقة مفاهيم أكثر تفصيلاً حول الطاقة والعلاقة بين الماء والغذاء والعمل على توفير التمويل لها.

كما تناول اللقاء مساهمات يوم التنوع البيولوجي في مؤتمر الأطراف للمناخ COP27 والموضوعات التي سيناقشها وكيف يمكن للقطاع الخاص القيام بعمل على أرض الواقع للحفاظ على الطبيعة مشيرة إلى إعداد مبادرة عالمية تركز على البيئة والسياحة وتمويل التحول الأخضر للمنشآت بالقطاع الخاص بسعر فائدة صغير جدًا لقطاع السياحة.

كما لفتت وزيرة البيئة إلى دور الشباب خلال المؤتمر حيث تم وضع الشباب في قلب عملية الاستعداد لمؤتمر COP27 لدفع جدول الأعمال وتوفير حلول غير تقليدية لكافة التحديات من أجل الأجيال الجديدة.

جون كيري يرحب بالمبادرات المصرية والاستعدادات لمؤتمر المناخ

ومن جانبه رحب جون كيري بالمبادرات المصرية والاستعدادات لمؤتمر المناخ مؤكداً على دعمه لمصر لإنجاح مؤتمر المناخ المقبل، خاصة وأنه مؤتمر للتنفيذ، كما أكد على ضرورة توحيد العالم في مواجهة التحديات العالمية للتغيرات المناخية لأنه الطريق لتحقيق الطموح العالمي.