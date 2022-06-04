بشرى سارة للمواطنين.. زيادة الدعم النقدي والتموين في الميزانية الجديدة

رغم الظروف الاقتصادية والأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا ومن واقع أرقام الموازنة العامة الجديدة للدولة عن السنة المالية الجديدة 2022-2023 المنتظر إقرارها من البرلمان خلال الشهر الجاري ليبدأ العمل بها بداية من يوليو المقبل، ارتفعت مخصصات الدعم السلعي ودعم نقاط الخبز وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي وتحت بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

زيادة حجم الدعم ليصل إلى 993 مليارًا و335 مليون جنيه

وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2022 زيادة حجم الدعم ليصل إلى 993 مليارًا و335 مليون جنيه بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالى مقابل نحو 301 مليار و321 مليون جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة السنة المالية الحالية 2022-2021 بزيادة قدرها 692.34 مليون جنيه بنسبة 10.8%.

وتم توزيع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة السنة المالية 2023-2022 على الدعم السلعي 89.121 مليون جنيه، فيما بلغ حجم دعم والمنح للخدمات الاجتماعية 91 مليارًا و18 مليون جنيه ودعم والمنح لمجالات التنمية 696.5 مليون جنيه.

وبلغ دعم والمنح للأنشطة الاقتصادية في مشروع الموازنة المقدم للبرلمان نحو 76 مليارًا ووزع 12 مليون جنيه.

وتم تخصيص اعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة 40.36 مليون جنيه.

ويبلغ دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023، نحو 90 مليار جنيه، مقابل 87 مليارا و222 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2021-2022 جنيه بنسبة زيادة 3.2%.

دعم رغيف الخبز 48 مليارًا و917 مليون جنيه

ويبلغ دعم رغيف الخبز 48 مليارًا و917 مليون جنيه، دعم دقيق المستودعات بنحو 2 مليار و646 مليون جنيه دعم نقاط الخبز = 10 قروش / رغيف بإجمالي 24 مليارا و37 مليون جنيه.

ووفق أرقام الموازنة يبلغ دعم سلع البطاقة التموينية = 63.3 مليون مواطن ( 50 جنيهًا شهرياً للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما يزيد عن ذلك 25 جنيه للفرد × 12 شهرا) بنحو 36000 مليون جنيه ويبلغ دعم نقل الركاب بنحو 780.1 مليون جنيه.

إضافة إلى دعم اشتراكات الطلبة في السكة الحديد 600 مليون جنيه بموازنة 2023/2022 منها 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبلغ 400 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى وهى ذات المبالغ المخصصة لهذا الغرض بموازنة السنة المالية.

وتتضمنت الموازنة مخصصات دعم التأمين الصحي 815.1 مليون جنيه بالموازنة الجديدة 2023/2022 وبلغ حجم الاعتمادات المدرجة لبرامج الأمان الاجتماعى.