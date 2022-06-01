استقرار أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2022 دون تغيير.. تعرف عليها

شهدت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2022، ثباتا واستقرارا في أسعار السلع المدعمة للمواطنين أصحاب بطاقات التموين، والذين بدأوا صرف مقررات وحصص تموين شهر يونيه الجاري بداية من اليوم الأربعاء ولمدة 30 يوما على مدار الشهر.

وتستقبل منافذ بقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، المواطنين أصحاب البطاقات يوميا منذ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لصرف السلع التموينية المقررة لكل بطاقة بناء على عدد الأفراد.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2022

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه

5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.

أسعار تموين يونيو 2022: زجاجة الزيت 23 جنيه والسكر 10 جنيهات ونصف

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50جنيه.

8- مسلي صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه

14- مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 10.50 جنيه

15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد

20- بار حلاوة طحينية ساده 40 جم 2 جنيه

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ 2 جنيه

22- بسكويت يويوز سادة جنيه واحد

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات