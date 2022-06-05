العثور على جثة تاجر مواشي ملقاة في المياه ببني سويف.. خلافات مالية

تمكنت مباحث مديرية أمن بني سويف من كشف ملابسات اختفاء تاجر مواشي بإحدى قرى مركز بني سويف، حيث جرى العثور على جثته ملقاة بالمياه، وتبين أن وراء الواقعة أحد أقاربه بسبب خلافات مالية بينهما، حيث استدرجه لمنطقة نائية وضربه على رأسه وألقاه في المياه، قبل أن تتمكن القوات من ضبطه.

بلاغ باختفاء تاجر مواشي في بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد ورود بلاغ باختفاء تاجر مواشي يدعى «رمضان . م . م»، مقيم بدائرة المركز، ووجه بسرعة تشكيل فريق بحثي لفحص البلاغ وملابساته.

الجثة ملقاة في المياه

وشكل اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث لسرعة كشف ملابسات اختفاء تاجر، وضم فريق البحث العميد منصور الدغيدي رئيس البحث الجنائي بني سويف، والمقدم أشرف الخولي رئيس مباحث مركز بني سويف ومعاونو المباحث، حيث تمكن فريق البحث من تحديد مكان المجني عليه، حيث عثروا عليه جثة هامدة وبه إصابات بالرأس وغارقا في المياه بالقرب من قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف والزرابي التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة .

خلافات مالية وتجارية بين المتهم والمجني عليه

وتوصلت التحريات أن وراء الواقعة أحد أقارب المجني عليه حيث تربطهما صلة أبناء عمومة، في ظل وجود خلافات في التجارة بينهما على إثرها استدرجه بدعوى تصفية الحسابات، وأثناء سيرهما انتهز الفرصة بعدم وجود مارة بالطريق وغافله وضربه على رأسه فسقط مغشيا عليه وبعدها ألقاه في المياه وفر هاربا.

وتمكن المقدم أشرف الخولي رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف من ضبط المتهم فجرا، بعد عمل عدة أكمنة ثابتة وأخرى متحركة.