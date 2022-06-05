«تيك توك» تطلق موسما جديدا من جلسات T-talks

تطلق تيك توك، منصة الفيديوهات القصيرة العالمية الرائدة، موسمًا جديدًا من جلسات T-Talks لتسليط الضوء على المواهب المختلفة في كل المجالات على المنصة لدعمهم وتشجيعهم، والسعي لتوفير بيئة صحية داخل المنصة لاحتضان المواهب التي تقدم محتوى إيجابيًا ومبتكرًا.

تحديات بين الطلاب لتشجيعهم

وخلال هذا الموسم، أطلقت تيك توك عددًا من الجلسات مع أربع مواهب مختلفة في مجالات متعددة، ومنهم عبد الله عنان منشئ محتوى تعليمي على تيك توك في مجال العلوم، تحت اسم «شارع العلوم»، وقدم برنامجًا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت اسم «المختبر» جمع به أسس العلوم في طريقة سهلة للطالب وقام بعمل تحديات بين الطلاب لتشجيعهم، ويتطلع إلى أن يطلق منصة لشارع العلوم بكل المناهج المحلية والعالمية التي يتم تدريسها في مختلف الدول العربية.

كما شارك في الجلسات نانسي زيدان فنانة المكياج، فهي تقوم بعمل مكياج لمحاكاة شخصيات عامة مختلفة من ممثلين وشخصيات كرتونية مرسومة على الوجه وتقليدهم بطريقة مبدعة، كما تضمنت الجلسات جلسة لصانعة المحتوى الغنائي على تيك توك ياسمين وليد، وحلمها أن تغني على المسرح في وجود عائلتها وأصدقائها.

فازت في مسابقة ريد بول Dance your style

أما شيماء صبحي مدربة رقص الهيب هوب التي بدأت حياتها المهنية على تيك توك، وفازت في مسابقة «ريد بول Dance your style»، فهي تستخدم المنصة كوسيلة للترويج لعملها وصناعة محتوى شيق وممتع، وتحلم بأن تكون مصممة رقصات لعروض كبيرة وتستمر في تعليم الناس وتكسر حاجز الخوف لديهم.

توفر مساحة للتعبير عن الأفكار والحوار الراقي

تعليقًا على هذه الجلسات قال هاني كامل، مدير محتوى تيك توك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن جلسات T-Talks تعتبر من أكثر أنواع المحتوى التي تلقى تفاعلًا على منصة تيك توك لما توفره من مساحة للتعبير عن الأفكار والحوار الراقي الذي تغمره أجواء إيجابية، وروح عالية مليئة بالتفاؤل ونصائح للتغلب على الصعوبات، كما نحرص على أن تكون تلك الجلسات في مجالات مختلفة حتى تتناسب مع مختلف اهتمامات المستخدمين بكل فئاتهم وتوجهاتهم، مؤكدًا أن تيك توك ستحرص دائمًا على توفير مساحة آمنة للتعبير عن الأفكار ومناقشتها وتنمية الإبداع والابتكار، التي يتميز بها مجتمع تيك توك.