مصطفى كامل يطرح أحدث أغنياته «أيوة بعترف».. فيديو

طرح الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة تحمل اسم «أيوة بعترف» على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، بمجرد طرحها مساء أمس.

وأغنية «أيوة بعترف» لمصطفي كامل، من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وتعد ثان أغنيات ألبومه الجديد، وتعد هذه الأغنية الأولى له بعد خروجه من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

آخر أعمال مصطفي كامل

وطرح مؤخرًا النجم مصطفى كامل، أحدث أغانيه والتي تحمل «عنوان الحياة» على «يوتيوب»، تزامنا مع عيد الفطر المبارك الماضي، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكساج وماستر أحمد جودة، وتعد أولى أغنيات ألبومه الجديد.

وطرح مؤخرًا مصطفى كامل، ثامن وآخر أغنيات ألبومه الجديد «وجع قلبي»، والتي تحمل اسم «اتعلمت من الليالى» من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة.

وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغنيات ألبومه الجديد «وجع قلبي»، التي تحمل اسم «اسكت» من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

تفاصيل ألبوم مصطفي كامل

يذكر أن ألبوم «وجع قلبي» يضم 8 أغنيات متنوعة، كلها من كلماته ما عدا أغنية وأحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

يذكر أن الفنان مصطفي كامل، كان تعرض لأزمة صحية مؤخرا نقل بسببها الى المستشفى ولكنه خضع للعلاج وخرج من المستشفى وهذا كان نتيجة الإرهاق.