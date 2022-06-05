الصحة: المؤتمر الطبي الأفريقي الأول علامة فارقة في علاقات مصر بالقارة

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المؤتمر الطبي الأفريقي الأول AFRICA HEALTH ExCon، علامة فارقة في العلاقات المصرية الأفريقية، ويأتي في توقيت أظهر مدى احتياج العالم لتطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتوجيه المزيد من الاستثمارات لتنمية قطاع الرعاية الصحية.

مصر شهدت تطورات صحية كبيرة أهمها نظام التأمين الصحي الشامل

وأشار السبكي، في تصريحات صحفية اليوم، إلى العديد من التطورات التي حدثت في قطاع الرعاية الصحية المصري خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنها إنشاء نظام التأمين الصحي الشامل، والتخطيط الصحي الجيد، وتطويرات البنية التحتية لجميع المنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، والتي تضمن بناء نظام صحي قوي وفعال ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم، كما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

زيادة التعاون المشترك مع الدول الأفريقية

كما أعرب السبكي عن سعادته لمشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، لافتًا إلى أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول يساعد على زيادة التعاون المشترك مع الدول الأفريقية في الرعاية الصحية ونقل الخبرات العلمية المصرية لهم في إدارة وتجهيز المستشفيات، وعرض إمكانات الشركات الطبية المصرية من أجهزة متطورة لتجهيز المستشفيات لديهم، بالإضافة إلى عرض استقبال المرضى الأفارقة في المستشفيات المصرية وتقديم خدمات علاجية لهم، لافتًا الى مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر) حيث تمتلك مستشفيات هيئة الرعاية الصحية كافة المقومات والتجهيزات والكوادر الطبية التي تجعلها مقصدًا للوفود العرب والأجانب لتلقي الخدمة الطبية والرعاية الصحية على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية، ووضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.