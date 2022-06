لأول مرة.. تجربة الميتافيرس في قطاع الرعاية الصحية بالمعرض الطبي الأفريقي

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في الفترة من 5-7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأوضح أن هيئة الرعاية الصحية تشارك بجناح خاص بها داخل المعرض، لاستعراض أهم إنجازات الهيئة بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وكذلك استعراض تجارب السائحين الأجانب للعلاج بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في إطار مشروعها للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر».

رحلة في عالم الميتافيرس

وأضاف، أنه ولأول مرة في مصر والشرق الأوسط، تجربة الميتافيرس في قطاع الرعاية الصحية، إذ يتيح الجناح الخاص بهيئة الرعاية الصحية للزوار رؤية المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، عبر رحلة في عالم الميتافيرس باستخدام تقنياته.

استدامة تشغيل المنشآت الصحية

وتابع: أنه يجرى استعراض نجاحات الهيئة وإنجازاتها بإطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى حصر أكثر من 135 ألف أصل طبي وغير طبي حتى الآن، مما يسهم في استدامة تشغيل المنشآت الصحية بمعايير عالمية والحفاظ على الموارد العامة للدولة.

واستكمل، أنه يجرى استعراض نظم الميكنة والتحول الرقمي بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وكذلك أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة في علاج المرضى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية والخدمات الفندقية بها، إلى جانب استعراض نظام عمل الغرف المركزية والفرعية لإدارة الأزمات والطوارئ بفروع ومنشآت هيئة الرعاية الصحية والمجهزة بأحدث أجهزة الاتصالات التكنولوجية الحديثة، للتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، الأجنحة الخاصة بالهيئات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى عدد من الأجنحة الخاصة للشركات والمستشفيات المشاركة في المعرض، والذي يشارك به أكثر من 350 شركة عالمية عارضة قادمة من أكثر من 102 دولة.

وأثنى، على التنظيم الجيد والجهد المبذول من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، برئاسة اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة، مؤكدًا أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول يمثل علامة فارقة في العلاقات المصرية الأفريقية.

بحث أوجه التعاون والشراكة في مجال الرعاية الصحية

وعقد الدكتور أحمد السبكي، عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار ممثلي منظمة الصحة العالمية والشركات العربية والأفريقية المشاركين بالمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، داخل الجناح الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالمعرض، وذلك لبحث أوجه التعاون والشراكة في مجال الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

وأعرب السبكي، عن سعادته لمشاركة هيئة الرعاية الصحية بالمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، لافتًا إلى أنه يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جميع الشركاء لتطوير المنظومة الصحية في مصر وأفريقيا، وخاصة بعد أن أصبحت مصر تتمتع بالقدرة على أن تكون مركزًا للرعاية الصحية في القارة، وذلك بفضل النمو الذي حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي استطاعت من خلاله أن تجعل من نفسها لاعبًا محوريًا في المنطقة وقدرتها على بناء شراكات قوية مع مختلف الدول بكافة المجالات، ومن أهمها مجال الرعاية الصحية.

وتابع: أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول سيحقق طفرة كبيرة في التعاون المصري والأفريقي، ومؤكدًا الدور الذي ستلعبه الهيئة المصرية للشراء الموحد في المستقبل في الريادة الأفريقية بمجالات التكنولوجيات والتجهيزات والإمدادات الطبية الحديثة.

وأضاف، أن مشاركة هيئة الرعاية الصحية بالمؤتمر إنما يأتي في إطار استراتيجيتها نحو التوسع في بناء الشراكات ونسج العلاقات مع العاملين بمجالات الرعاية الصحية للمعرفة والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية عالميًا، والقيام بدورها بشكل أكبر فاعلية وأكثر تأثيرًا في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، اتساقًا مع ما تقوم به الدولة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، وأجندة الإتحاد الأفريقي 2063 والتي تركز على زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية لتعزيز الصحة في القارة.

تجدر الإشارة، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول يقام تحت شعار (Your Gate to Innovation and Trade)، وينعقد به 25 مؤتمر علمي، إضافة إلى 250 محاضرة، 300 متحدث دولي، 20 ورشة عمل، 20 ألف زائر، وبمشاركة 102 دولة، 350 شركة عارضة، لخلق قناة مستدامة للتواصل مع كل ما هو جديد في مجال الصحة العالمية.