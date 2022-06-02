«شنايدر مصر»: مؤتمر الابتكار فرصة لإثبات قدرة التكنولوجيا في خدمة الرعاية الصحية

قال رامي مصطفى، نائب رئيس الشركة لقطاع المشروعات بشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، إنّ مؤتمر «الابتكار في قطاع الرعاية الصحية» فرصة حقيقية لإثبات ما يمكن أن تحققه أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية، حيث تمكن الأدوات الهندسية المبتكرة أصحاب الشركات المختصة والعاملين بالرعاية الصحية من تقديم قيم معززة للمستخدمين.

الابتكار في قطاع الرعاية الصحية

واستعرض مصطفى، خلال مؤتمر «الابتكار في قطاع الرعاية الصحية»، كيفية تصميم مشاريع رعاية صحية مبتكرة لضمان سلامة المرضى والعاملين، من خلال تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، وتجنب مخاطر الحرائق، وتحسين كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة.

تكنولوجيا إنترنت الأشياء

وأوضح أنّ خدمة قطاع الرعاية الصحية، نجح في إدارة المرافق والبني التحتية باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، وهو ما يحقق الإدارة الذكية الموثوقة للشبكات، مع إمكانية المراقبة والتحكم في مكونات الشبكة الكهربائية من خلال منصة إلكترونية، وسرعة التعامل مع المشاكل التقنية الطارئة وتقليل زمن العطل والفقد في الشبكة، إضافة إلى التخطيط للأحمال المستقبلية، كما تحقق عمليات الصيانة الاستباقية لاستمرارية التغذية الكهربائية وفقاً للمعايير العالمية، وهو ما بإمكانه أن يحقق الاستدامة لقطاع الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وشارك في المؤتمر، الذي انعقد تحت عنوان «الابتكار في قطاع الرعاية الصحية»، العديد من الاستشاريين والمكاتب الهندسية وخبراء عالميين من شركة شنايدر إلكتريك، إضافة إلى عدد كبير من أهم مقدمي الرعاية الصحية، لعرض ومناقشة التقنيات المتطورة والحلول الرقمية بهذا القطاع وأهمية دمج الحلول الرقمية لتحسين الخدمات.

وقدّم المؤتمر عدد من الرسائل المحددة، أهمها أفضل الممارسات والتدريبات الخاصة بتصميم مشاريع الرعاية الصحية المستدامة والمتطورة، واستخدام أحدث التقنيات التطبيقية والحلول التكنولوجية لإدارة المشاريع بكفاءة وترشيد استخدام الطاقة.