هبة الأباصيري تستعيد ذكريات لقائها مع عادل إمام: «بيكسر رهبة اللي قدامه بلطف»

أعادت الإعلامية هبة الأباصيري، نشر لقائها مع الفنان عادل إمام في بداية مشوارها الفني، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ودار خلال الفيديو حديث بين هبة الأباصيري والفنان عادل إمام بسبب ارتدائها مجموعة حلقان في أذنها ليعلق الزعيم ايه ده مش جراحة ولا حاجة؛ لترد هبة عايشين في دولة خليجية، وليا إخوات اتوفوا كتير فقالوا نخرم ودنها عشان تعيش؛ ليرد الزعيم: «يعني الحاجات دي من وأنتي صغيرة ده أنتي في عذاب شديد جدا، ومتبهدلة بهدلة».

هبة الأباصيري: يا بختي والزعيم بيهزر معايا

وعلقت هبة الأباصيري على الفيديو: «الڤيديو ده منتشر اليومين دول والناس عماله تبعتهولي، أولاً مين دي بقي، ويا بختي وأنا الزعيم بيهزر معايا، وبمنتهى اللطف بيحاول يضيع الرهبة من بنت صغيرة مكملتش حتى العشرين وقاعدة بتعمل حوار وجها لوجه معاه».

هبة الأباصيري: عادل إمام عنده رؤية للمستقبل

وأضافت: «ثانيا واضح أنه كان عنده رؤية واستقراء للمستقبل، عذاب وآخر بهدلة، ياختاي بس الحمد لله يا رب قوّتنا وكرمتنا وسترتنا، الزعيم وأنا برج الثور واللذاذة دي من علامات البرج».