إسماعيل فرغلي عن عمله مع عادل إمام: قدوة كبيرة في الالتزام

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إن وقوفه أمام الزعيم عادل إمام، في عدد من الأعمال الفنية، أمرًا يدعوه للفخر والاعتزاز بنفسه، وبمسيرته الفنية التي بدأت منذ أكثر من 20 عامًا، قدم خلالها عددًا من الشخصيات سواء على خشبة المسرح، أو على شاشتي السينما والتلفزيون.

إسماعيل فرغلي: فخور بالعمل مع عادل إمام

وأضاف إسماعيل فرغلي في تصريحات لـ«الوطن»، عن عمله مع الزعيم والاستفادة التي لحقت به خلال الفترة التي قضاها قائلًا: شرف ليّ أن يكون في سيرتي الذاتية، أنني اشتغلت يومًا مع الفنان الكبير عادل إمام سواء في مسرحية بودي جارد، أوعريس من جهة أمنية.

الزعيم يأتي للمسرح قبل فتح الستار بساعتين

واستطرد: تعلمت من الزعيم عادل إمام الالتزام والحضور إلى المسرح قبل فتح الستار بنحو ساعتين رغم إنه النجم، إلا أنه كان يفعل ذلك، ومن ثم «عندما تجد القدوة ملتزمًا أمامك، بالتالي مفيش ممثل يتأخر عن موعده».

إسماعيل فرغلي: مساحة الدور سبب نجاحي في مكتوب عليا

وكان الفنان إسماعيل فرغلي، أشار إلى أن سبب نجاحه في مسلسل مكتوب عليا، والذي عرض في موسم مسلسلات رمضان الماضي، هو مساحة الدور الذي حظى به، بعيدًا عن تهميشه كما كان يحدث في الماضي، متابعًا: المساحة الخاصة بي في المسلسل، كانت جيدة جدًا في ظل وجود فريق عمل وسيناريو وإنتاج ومخرج عظيم مثل خالد الحلفاوي الذي حوّل السيناريو وقام بترجمته إلى لحم ودم.

وعن تعاونه مع الفنان أكرم حسني، أضاف قائلًا: «حلو إنك تشتغل مع حد يحبك ويمنحك مساحة وفرصة لأن مش كل الناس بتعمل كده زي أكرم، لأن في ناس تشتغل معاهم وبعد كده يحذفوا شغلك في المونتاج».