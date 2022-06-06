الشباب والرياضة تستعد لاستضافة النسخة السابعة من ماراثون «زايد الخيري»

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ممثلي مجلس أبو ظبي الرياضي، في مكتبه بديوان عام الوزارة، اليوم، لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للنسخة السابعة من ماراثون زايد الخيري بمصر، ومن المقرر، تخصيص عائد هذه النسخة لصالح مستشفى أهل مصر لضحايا الحروق والحوادث، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين مصر ودولة الامارات العربية الشقيقة.

وزير الرياضة يؤكد عمق العلاقات بين مصر والإمارات

أكد الدكتور أشرف صبحي على عمق العلاقات القائمة بين مصر والإمارات في شتى المجالات، والنجاحات التي حققتها مصر في النسخ السابقة من ماراثون زايد الخيري منذ عام 2015، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات التنسيقية بشأن النسخة السابعة من الماراثون، والاستعداد لتنفيذه على أكمل وجه.

إحياء ذكرى الشيخ زايد آل نهيان

ولفت أن ماراثون زايد الخيري يؤكد على تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي، وإحياء ذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتعريف بإرثه العريق، ومدى حبه وترابطه بمصر.

حضر اللقاء عارف العواني الأمين العام لـ مجلس أبو ظبى الرياضي، وسهيل العريفي المدير التنفيذي للفعاليات، وناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال، عبدالرحيم الزرعوني، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة حضر الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية ومحمد الشاذلي مدير عام العلاقات العامة والإعلام وأحمد جمعه معاون الوزير.

جدير بالذكر أن ماراثون زايد الخيري العالمي أقيم بداية من عام 2005 بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأقيمت 6 نسخ من قبل للماراثون في مصر، حيث كانت الوجهة العربية الأولى، وبدأت القاهرة بتنظيمه 3 مرات أعوام 2014 و2015 و2016 ثم عام 2017 بمحافظة الأقصر وعام 2018 بمحافظة الإسماعيلية، وأقيمت النسخة الاخيرة بمحافظة السويس في ديسمبر 2020، حيث تم تخصيص العائد لإعادة تشييد مستشفى الأورام التابع لجامعة القاهرة.