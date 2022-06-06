ناقد رياضي: تكريم محمد صلاح لم يكن منظما ولا يليق بالحدث

قال محمد يحيى الناقد الرياضي، إنه يجب التماس العذر لإيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني، كونها المباراة الأولى له، مع المنتخب المصري، مشيرا إلى أن مستويات اللاعبين والرغبة في الفوز وتحقيق البطولات مختلف عن الجيل الذي كان يلعب مع الكابتن حسن شحاتة.

لا يمكن مقارنة الأسامي الحالية

وأشار الناقد الرياضي خلال حديثه مع الإعلاميين كريم حاتم ونهال كمال إلى أنه رغم وجود محمد صلاح لكن لا يمكن مقارنة الأسامي الحالية بالجيل الذهبي للمنتخب: «هتلاقي الكواليتي أقل شوية».

ولفت يحيى إلى أن الكرة في مصر خلال الفترة الأخيرة بعد 2011 أفرزت لاعبين ليسوا بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن تكريم صلاح أمس، لم يكن منظما ولم يكن يليق بالحدث: «ولا الدرع ده اللي يستحقه، لكننا فخورين بيه».

الصايغ: محمد صلاح هو فخر حقيقي للعرب ونموذج محترم

فيما قال محمود الصايغ الذي حقق لاعب منتخب مصر لكرة القدم رغبته بالالتقاء به، إن محمد صلاح هو فخر حقيقي للعرب ونموذج محترم، معبرًا بقوله: «كان لدي حلم كبير في الالتقاء بمحمد صلاح لمجرد السلام عليه».

وأضاف «الصايغ» خلال مداخلة عبر تطبيق زوم لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «ten» أنه استطاع الوصول لمحمد صلاح خلال تدريباته مع المنتخب المصري، وقام بالركض تجاهه، وسلم عليه، وطلب منه صورة.

وأشار «الصايغ» إلى أنه صلاح طلب منه الانتظار لحين انتهاء التدريبات: «قاللي هظبطلك الدنيا وعنيا ليك»، وكان «الصايغ» قد طلب من «صلاح» أن يوفر له سكنا في القاهرة، وطلب من مدير أعماله التواصل معه وحصل على رقمه بالفعل.