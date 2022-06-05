رئيس «شباب النواب» يشارك في حفل تكريم محمد صلاح: فخر مصر والعرب

شارك الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في حفل التكريم الذي أقامه اتحاد الكرة للاعب المنتخب المصري محمد صلاح، بمناسبة فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب في تصريحات للصحفيين، إن لجنة الشباب تقدر الإسهامات الكبيرة التي قام بها محمد صلاح من أجل الكرة المصرية، وحرصه الدائم على تقديم أداء جيد لرفع اسم المنتخب الوطني، متابعا: «صلاح فخر مصر والعرب».

حسين: محمد صلاح يمثل قوة مصر الناعمة

وأشار إلى أن محمد صلاح يمثل قوة مصر الناعمة في عالم الرياضة، لا سيما أنه يتميز بشعبية جارفة في مختلف دول العالم، موضحا أن صلاح واجهة مشرفة للمصريين، وأن ذلك التكريم يعبر عن تقدير الشعب المصري والقائمين على الرياضة لجهوده الكبيرة.

احتفالية تكريم محمد صلاح

ونظم اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، احتفالية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا، مساء اليوم، بمشاركة وزير الشباب ورئيس لجنة الشباب بمجلس النواب.

ويلتقي المنتخب الوطني، بقيادة إيهاب جلال، الآن نظيره الغيني، في مباراة غاية في الأهمية أمام، في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، إذ يتواجد منتخب الفراعنة بالمجموعة الرابعة، برفقة كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.