شركة توصيل تطلق مسابقة للتميز الصحفي حول التجارة الإلكترونية

أعلنت شركة «مرسول مصر»، الرائدة في تكنولوجيا خدمات التوصيل عند الطلب Delivery On-Demand، عن انطلاق الدورة الأولى لمسابقة التميز الصحفي بمجال التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، بهدف إتاحة الفرصة للإعلاميين والصحفيين لإلقاء الضوء على سوق خدمات التوصيل وما يمر به من نمو ملحوظ، بجانب التركيز على التحديات التي تواجهها عناصر منظومة التوصيل وكيفية التغلب عليها.

شروط المسابقة

وبموجب شروط المسابقة، فإن الموضوعات المسموح لها بالمشاركة يجب أن يتوافق موعد نشرها مع التواريخ المعلنة، مع عدم اشتراط أنواع محددة للوسائل الإعلامية بل سيتم فتح المجال أمام كافة الوسائل سواء الصحف المطبوعة أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الصفحات الرسمية للمواقع الإخبارية عبر السوشيال ميديا وأيضا الصفحات الشخصية للمدونين والمؤثرين، كذلك تم فتح المجال أمام كافة القوالب الصحفية سواء التحقيقات أو التقارير أو الحوارات أو مقالات الرأي أو التقارير المصورة.

وتم تشكيل لجنة تحكيم للمسابقة تضم كل من: «محمد يحيى يوسف، الصحفي بجريدة أخبار اليوم وعضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية، وخالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي والمحاضر الأكاديمي بالجامعة الأمريكية، وكريم جمال مدير شركة مرسول مصر».

ويبدأ استقبال الموضوعات الصحفية المشاركة اعتبارا من 15 يونيو الجاري، على أن يكون آخر موعد لاستلام الموضوعات هو 31 يوليو المقبل، لتقوم بعدها لجنة التحكيم بتقييم الموضوعات المشاركة واختيار الموضوعات الفائزة، حيث تم رصد إجمالي جوائز بقيمة 100 ألف جنيه مصري.

تحسين وتطوير تلك المنظومة سريعة النمو عالميا ومحليا

وصرح كريم جمال، مدير مرسول مصر، قائلا: «باعتبار شركة مرسول واحدة من الشركات المتخصصة في تطوير تقنيات خدمات التوصيل فإننا نسعى دوما للمساهمة في تحسين وتطوير تلك المنظومة سريعة النمو عالميا ومحليا، ونحن على يقين بأن وسائل الإعلام يجب أن تلعب دورها المعتاد في تسليط الضوء على عدة جوانب داخل منظومة التوصيل من أجل تطويرها وتحسينها، لذلك قررنا إطلاق تلك المسابقة التي نأمل أن تفرز لنا موضوعات صحفية مؤثرة تساهم في هذا التطوير المنشود».

وأضاف: «هدفنا الرئيسي داخل مرسول هو تطوير العناصر الثلاثة الرئيسية للمنظومة، فالعنصر الأول هو مندوب التوصيل والذي نعتبره رأس المال الحقيقي لنا داخل مصر، ولدينا حاليا ما يقرب من 150 ألف مندوب توصيل، ونحاول تقديم مزيدا من الحوافز التي تشجعهم على مواصلة أداء الخدمة بشكل احترافي، بينما يتمثل العنصر الثاني في طالب الخدمة، وهو الشخص الذي يستفيد من خدمات التوصيل، ومن أجله نقوم دوما بإطلاق العروض الترويجية لتشجيعه على خوض تجربة مميزة مع تطبيق مرسول، أما العنصر الثالث فهو الوسيط ونقصد به تطبيق مرسول، حيث نعمل دوما على تطوير تطبيقنا وفقا لاحتياجات المستخدمين وبما يتماشى مع زيادة اعتماد المصريين على التكنولوجيا».

من جانبه، أشاد محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين، بتلك المسابقة التي من شأنها تحفيز الصحفيين على إنتاج محتوى ذو جودة عالية بما يساهم في إعلاء دور الصحافة ووسائل الإعلام والتأكيد على أهميتها في تسليط الضوء على القضايا المؤثرة في المجتمع والاقتصاد المصري، كما توجه بالشكر لإدارة شركة مرسول على مبادرتهم بإطلاق تلك المسابقة، معربا عن أمله في استمرارها بشكل منتظم.

وقدّم خالد البرماوي خبير الإعلام الرقمي، مجموعة من النصائح للصحفيين الراغبين في المشاركة بالمسابقة، أبرزها التركيز على اختيار الفكرة وضرورة تناولها بشكل معمق، مع أهمية الاعتماد على أدوات الإعلام الرقمي، وقال «الإبداع في الكتابة الصحفية وفي عرض الفكرة سيكون المفتاح الرئيسي للفوز بتلك المسابقة».

نبذة عن مرسول مصر

في شهر إبريل لعام 2019، قررت شركة «مرسول السعودية»، تدشين أعمالها رسميًّا داخل مصر، حيث تَمَّ تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة غير مدرجة بالبورصة، تعمل في مصر تحت المسمى القانوني «تطبيق مرسول للاتصالات وتقنية المعلومات مصر»، وتساهم حاليًّا في توصيل الطلبات بين أطراف المنظومة اعتمادًا على نموذج التوصيل المباشر من نقطة إلى نقطة أخرى، ويقوم خلالها مندوب التوصيل بالاتفاق مع العميل على التفاصيل كافةً، وتعتمد «مرسول» في علاقتها مع مندوبي التوصيل على مبدأ الشراكة والاستفادة المتبادلة والمرونة في أداء العمل، حيث يستطيع المندوب تحديد قيمة التوصيل وفقًا لرؤيته دون أي إجبار من أحد.