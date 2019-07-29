أعلن أيمن السند ونايف السامري، مؤسسا شركة مرسول في عام 2015 كأول شبكة توصيل حسب الطلب في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق خدمة تطبيق مرسول في مصر.

وأوضح أيمن السند أن سبب توجههم إلى الاستثمار واطلاق الخدمة في مصر، أن السوق المصري ناضج للغاية ويقدر المستخدمين قيمة خدمات التوصيل عند الطلب، حيث يوفر مرسول الكثير من الوقت والجهد في المدن المزدحمة ويوفر مصدر دخل كبير لأي شخص لديه سيارة أو دراجة، مؤكدًا الشركة تمكنت من تحقيق نمو سريع للوصول إلى 4 ملايين مستخدم مسجل وأكثر من 270 مليون دولار في المعاملات في عام 2018، وأن التطبيق يحتل من أكثر 5 تطبيقات تحميلا في مصر على متجر جوجل .

وتابع: الإحصاءات تؤكد وجود أكثر من 65 مليون مستخدم للهاتف المحمول في مصر، منهم 35 مليونًا نشطون اجتماعيًا، و 50٪ منهم مستخدمون متكررون لخدمات تطبيقات الأجهزة المحمولة، مفيدا بأنه مع معدل نمو سنوي قدره 13 ٪، أصبحت مصر السوق الواعدة لحلول التكنولوجيا وخدمات التسليم عند الطلب.

جدير بالذكر أن تطبيق مرسول يسمح للمستخدمين بطلب تسليم أي شيء من مكان إلى آخر عبر شبكة برامج التشغيل الخارجية، ويمكن أن يشمل ذلك التسوق أو نقل الأشياء الشخصية أو تقديم الهدايا أو طلب الطعام من أي مكان سواء كان يقدم خدمة التوصيل أو لا، لذا يحظى مرسول في المملكة العربية السعودية بتقدير كبير في المملكة كأداة فعالة للغاية ومهمة يستخدمها الناس بشكل يومي لشراء أو تسلم طلباتهم بعيدا عن الزحام ورغبة في توفير الوقت والجهد وهي التجربة التي يسعى مؤسا تطبيق مرسول إلى نقلها في مصر.