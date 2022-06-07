حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 7-6-2022 مهنيا وعاطفيا

معروف عن مولود برج الجوزاء، أنه مزدوج الشخصية، متقلب المزاج، كثير ما تكون حالته المزاجية هي المسيطرة على تصرفاته وقراراته.

ومن أهم مميزات الجوزاء، انه سريع التكيف مع أي ظروف مهنية تلقي على عاتقه، كما أنه أيضا يستطيع أن يتكيف مع ظروف الاجتماعية المختلفة، وما يدعم هذه الصفة لديه، هو حبه للتغيير والمغامرات، كما أنّه يكره الروتين ويحب التغيير بشكل مستمر، ومرن في تصرفاته، كما أنه محب للحياة الاجتماعية الواسعة، وأيضا لبق وجذاب، ومحب للقراءة، وواسع الثقافة، على جميع المستويات.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تطالب الأفلاك اليوم بالتروي، والتزام الهدوء مولود برج الجوزاء، نظرا لوجود القمر في مربع برجك، لهذا يجب أن تنتبه اليوم إلى قرارتك وتصرفاتك، حتى لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك، على المستوى المهني، ووسط أقرانك في العمل، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر موجود اليوم في وضع معاكس، لهذا عليك مزيدًا من الحذر والانتباه، حتى لا تتعرض للمزيد من الضغوط والمسؤوليات في هذا الوقت الهام والمرتبك، لهذا عليك أن تتماسك جيد مولود برج الجوزاء، كما تنصحك الأفلأك اليوم، بضرورة الابتعاد عن العصبية والعناد، والمواقف التى تعرضك للاستفزاز وسط المحيطين بك، خاصة مع شريك حياتك، او من تحب، لهذا عليك الانتباه لحقوقك.