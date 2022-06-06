إخلاء سبيل اسماعيل يوسف بكفالة مالية 500 جنيه بعد حادث سير في طريق الواحات

قالت مصادر أمنية إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل الكابتن اسماعيل يوسف لاعب نادي الزمالك السابق، والطالب الذى اصطدم به بسيارته بكفالة قدرها 500 جنيه.

إصابة اسماعيل يوسف في حادث سير

وكان اسماعيل يوسف أصيب بكدمة فى الرأس أثناء سيرة بطريق الواحات أمام «مول مصر» في مدينة 6 أكتوبر، بسيارته الخاصة ماركة «مرسيدس» بها «تطبيق بالشنطة» بعد اصطدامها بسيارة شيروكى بها تلفيات بالكبوت قيادة طالب 23 سنة بدون رخصة، أثناء تهدئه السيارة الأولى لتجاوز مطب اصدمت بها الثانية من الخلف وأحدثت تلفيات.

وتم نقل اسماعيل يوسف الى مستشفى دار الفؤاد لإجراء الإسعافات اللازمة قبل قرار جهات التحقيق بإخلاء سبيله بكفالة مالية.