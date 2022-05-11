إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الواحات البحرية

شهد طريق الواحات البحرية، حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، دون أي خسائر في الأرواح، إذ وقع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، نتيجة تجاوزه معدل السرعة المسموح بها للسير في هذا الطريق، إضافة إلى انشغاله بهاتفه المحمول، دون الالتفات للطريق.

بداية ونقل المصابين للمستشفى

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق الواحات البحرية، على الفور انتقلت قوة من الشرطة مصحوبة بسيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بفرقة من رجال المرور، إضافة إلى الأوناش والمعدات اللازمة، لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية، لطبيعتها مرة أخرى.

عطل بمحرك السيارة تسبب في انقلابها

كشفت المعاينة الأولية، التي قام بها رجال المباحث، أن الحادث نتج عن تجاوز قائد المركبة للسرعة المحددة على الطريق، كما كشف خبراء المرور عن وجود عطل فني في السيارة، تسبب في انقلابها.

وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بمراجعة كاميرات المراقبة على جانبي الطريق، تمهيدا لتفريغها للتأكد من عدم وجود شبهه جنائية حيال وقوع الحادث.

واستدعت شهود العيان، في الحادث لسماع أقوالهم حيال الحادث، وأمرت بالتحفظ على السيارة، لعرضها على لجنه فنية مختصة، للوقوف على أسباب الحادث، وتتابع النيابة العامة سير التحقيق في الواقعة.