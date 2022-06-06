في 5 دقائق.. «محمد» يعيد أم كلثوم للحياة بـ«الكوكاكولا والقهوة»

«محمد طه»، ابن قرية «ترسا»، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، يعشق الرسم منذ صغره، كما يحب فن «البوب آرت»، الذي تعلمه عن طريق كورسات في القاهرة وعلى الإنترنت، ليصبح مصمماً ورساماً في هذا المجال، الذي يعتمد على الرسم بالملح والمسامير والقهوة والمشروبات الغازية، ولعل من أهم رسوماته صورة للنجم محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، وهي الصورة التي كانت لها الصدارة على مواقع السوشيال ميديا، واستغرق في رسمها، باستخدام «الكوكاكولا»، حوالي 3 ساعات.

«الوطن» أجرت بثاً مباشراً مع الفنان محمد طه، ابن قرية ترسا بمركز طوخ، في محافظة القليوبية، حول موهبته في فن «البوب آرت» للرسم بالكوكاكولا والبن والقهوة والمايونيز والملح والمسامير، والرسم والنحت على البطيخ، حيث عرض موهبته ورسوماته لعدد من الفنانين، منهم تامر حسني، وأحمد حلمي، وأصالة، معبراً عن حبه لهم، ورغبته في مقابلتهم لتسليم رسوماته لهم.

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«محمد طه»: أستغل كل ما حولي للرسم

وقال الشاب البالغ من العمر 24 سنة، حاصل على دبلوم فني، ويعمل في إحدى الشركات، إنه يعشق العمل في مجال التصميم والديكورات، ويحلم أن يكون صاحب شركة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه يرسم بكل شيء يقع تحت يده، وأضاف أن بدايته كانت الرسم على الجدران، حيث زين جدران منزله بالديكورات والرسومات الزيتية، وبعد ذلك تحول للرسم بأشياء أخرى منها المسامير، والتي صمم منها صورة للشيخ الشعراوي، وأعواد القمح والقهوة، التي رسم بها أم كلثوم، في 5 دقائق فقط، إضافة إلى رسومات بالكوكاكولا لأصالة وتامر حسني، والملح الذي رسم به الفنان أحمد حلمي، والنحت على البطيخ، مؤكداً أنه رسم الفنانين أحمد حلمي وتامر حسني وأصالة، لأنه يعشقهم، ويتمنى أن يقدم لهم رسوماته، ويبرز موهبته.

«محمد طه»: أحلم بالعالمية

وتابع الشاب «محمد طه» أنه يحلم بأن يكون من رموز الرسم، خاصةً في مجال «البوب آرت» في مصر والعالم، حيث أنه فن مشهور في الخارج، ولكن لم يلقى الشهرة ذاتها في مصر، مشيراً إلى أنه كان يحلم بإكمال دراسته في الفنون الجميلة والتطبيقية، ولكنه لم يستطع، فعمل على تنمية هوايته، واعتمد على الرسم بكل الأدوات المختلفة والغريبة، مثل القهوة والمايونيز والمشروبات الغازية.