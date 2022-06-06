«ميدبنك» يفتتح أول مركز خدمات لتطوير الأعمال في محافظة بني سويف

افتتح «ميد بنك»، مركزاً لخدمات تطوير الأعمال في محافظة بني سويف، ليكون أول مركز تابع للبنك لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تنمية قدراتهم، وتوفير مختلف الخدمات غير المالية التي تساهم بشكل كبير في تطوير ونمو أعمال تلك الشريحة من العملاء، وذلك في إطار مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي لتوفير الدعم غير المالي لرواد الأعمال، لينضم المركز الجديد الي شبكة فروع مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لـ12 بنكا بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة ليصل عددها حتي الآن إلى 33 مركزًا في 18 محافظة.

يأتي افتتاح مركز تطوير الأعمال في ضوء الاستراتيجية الجديدة لميد بنك التي أطلقها تحت شعار «نعمل لمستقبلك»، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير مختلف الحلول البنكية والخدمات المصرفية وغير المالية التي تدعم نمو هذه المشروعات وتوسيع نطاقها مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

حضر الافتتاح عدد من قيادات ميدبنك منهم إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان المصرفي والقروض المشتركة بـميدبنك، وأحمد مدحت، رئيس قطاع شبكة الفروع والمبيعات والتوزيع بميدبنك ، وأحمد جابر، مساعد المدير العام لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بميدبنك، ومصطفي منير مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك المركزي، وعدد من مسئولي البنك المركزي، والدكتور أحمد حسني مدير مراكز خدمات تطوير الاعمال بمبادرة رواد النيل.

الجارحي: نؤمن بأهمية التكامل بين الخدمات المصرفية والخدمات غير المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية

وقال الدكتور عمرو الجارحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الجديدة لميدبنك، وذلك لأهميتها في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب، كما أن ميدبنك يعمل على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول بنكية تناسب احتياجات الشرائح المختلفة لذلك القطاع، وتوفير الخدمات غير المالية والاستشارية والدعم والارشاد لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة في إطار مبادرة «رواد النيل».

مبادرة رواد النيل من أهم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي

وأضاف شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي أن مبادرة رواد النيل تعد من أهم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير الخدمات غير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية لمساندة أصحاب الأفكار المبتكرة وتنمية المشروعات الناشئة عن طريق توفير بنية تحتية متكاملة لهم.

ويستهدف البنك المركزي زيادة قاعدة البنوك المشاركة بهذه المبادرة لخلق الثقافة والحافز بداخل القطاع المصرفي وتهيئة البنية التحتية والآليات اللازمة به لتوفير الخدمات الاستشارية من دعم وإرشاد لرواد الأعمال ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة، بجانب برامج المبادرة الأخرى لتنمية قدراتهم وتشجيع الصناعة المحلية ودعم القطاعات الاقتصادية الهامة وخاصة القطاعات الزراعية والصناعية وتشجيع مشروعات قطاع الاقتصاد غير الرسمي على التحول للقطاع الرسمي والاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المختلفة.

أبو زيد: حريصون على المشاركة في مبادرات البنك المركزي لرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني

وأعربت، إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان المصرفي والقروض المشتركة بالبنك، عن سعادتها بافتتاح أول مركز تطوير للأعمال بمحافظة بني سويف والتي تضم أكبر المناطق الصناعية بصعيد مصر، مؤكدة أن ميدبنك يحرص على المشاركة في مبادرات البنك المركزي ويؤمن بأهمية دور القطاع المصرفي في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030، كما يرعى ميدبنك التكامل بين الخدمات البنكية والخدمات غير المالية التي أصبحت تشكل محورًا هامًا في عملية التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الاستراتيجية الطموحة لميدبنك تولي اهتمامَا كبيراً لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلقت أبوزيد: «يحرص ميدبنك على مساعدة الشباب على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، ولذلك يشارك في مبادرة رواد النيل من خلال إنشاء مركز خدمات تطوير الأعمال بفرع بني سويف، حيث يقدم حزمة من الخدمات غير المالية للشركات الناشئة والصغيرة، وتعمل تلك المراكز على تحقيق أهداف المبادرة التي تتضمن تبني أفكار المشروعات الواعدة، وتقديم الدعم الفني والتقني لها، ورعايتها في جميع مراحلها حتى تتحول الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تنمية قدرات رواد الأعمال من الشباب ودعم استراتيجية تمكين المرأة اقتصاديًا وتشجيع الصناعة المحلية والتكنولوجيا والتوسع في التطبيقات الرقمية لدعم القطاع الزراعي، بما يساعد على سد احتياجات السوق المصرية وزيادة فرص العمل».

حزمة متنوعة من الخدمات تصل إلى 9 خدمات

وتابعت: «يقدم المركز الجديد حزمة متنوعة من الخدمات تصل إلى 9 خدمات ومن أهمها خدمة تيسير الحصول على التمويل، من خلال تجهيز الملف الائتماني والمستندات المطلوبة من العميل لدراسة التمويل المطلوب وتوعيته بمنهجية التعامل مع مؤسسات التمويل، وخدمة تيسير التسجيل والحصول علي تراخيص النشاط، حيث يقوم المركز بمساعدة العميل في الوصول للمعلومات الخاصة بالتسجيل من الخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل النشاط وكذا الحصول على ترخيص المزاولة، وخدمة تكوين فكرة مشروع جديد، التي تهدف إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال المحتملين من تحديد أفكار المشروعات القابلة للتنفيذ وتقييم المراحل المختلفة لفكرة المشروع والتأكد من صلاحيته للتنفيذ».

إنشاء قطاع تابع للائتمان المصرفي بميد بنك

كما ذكرت أبوزيد أن ميدبنك يولي اهتمامًا محوريًا لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إنشاء قطاع تابع للائتمان المصرفي بميد بنك خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في ذلك المجال، كما يوفر ميد بنك الحلول التمويلية المختلفة لعملاء الشركات بما فيها المبادرات المتاحة من البنك المركزي، ومنها مبادرة التمويل بسعر عائد 5% والتي تهدف لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة لرأس المال العامل وتمويل النفقات الرأسمالية، ومبادرة التمويل بسعر عائد 8% لتمويل كل من رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية وخطط التوسع والمشاريع الجديدة للشركات متوسطة الحجم، بجانب الخدمات المُقدمة من خلال مركز تطوير الأعمال بمحافظة بني سويف، حيث يعمل ميد بنك على زيادة نسبة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25% بنهاية عام 2022 وفقًا لتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن.

وأضاف أحمد جابر، مساعد المدير العام لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بميدبنك أن مشاركة البنك في مبادرة «رواد النيل»، تعد أحد الخطوات التي يخطوها البنك ضمن استراتيجية التوسع في خدمة عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات غير مالية وخلق فرص بيعية من خلال تشبيك عملاء القطاع ببعض الشركات الكبري ضمن محفظة البنك، وأيضًا توفير برامج التدريب المختلفة وخدمات الاستشارات، بالإضافة إلى خدمات أخري تقدم قيمة مضافة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

استراتيجية طموحة للتوسع في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقام ميدبنك بتصميم استراتيجية طموحة للتوسع في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم بالفعل تطبيق نموذج عمل مستحدث يركز على الإدارة الفعالة لعلاقات العملاء بما يتماشى مع تطورات السوق ومتطلبات الشرائح المختلفة للشركات، وأيضًا استنادًا إلى أحدث الأساليب العالمية التي يتم تطبيقها في الدول الرائدة في مجال خدمة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يخدم توجه ميدبنك للتوسع في هذا المجال وبما يتماشى مع دعم وتوجهات البنك المركزي في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن ميدبنك بدأ العمل خلال الأشهر الماضية في تنفيذ استراتيجيته الجديدة التي ركزت على تطوير البنية التحتية والهندسية والتكنولوجية للبنك عبر مواكبة أحدث النظم المصرفية وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع خطط البنك المركزي في تطوير عمل القطاع المصرفي المصري وفق أحدث التكنولوجيات المصرفية العالمية.