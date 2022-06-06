وزير الخارجية: نهنئ العراق على إنجازاته في مواجهة الإرهاب

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن التوجيهات السياسية لمصر والعراق والأردن والإرادة القوية من القيادات السياسية، تؤكد على تعزيز العلاقات والتعاون الثلاثي المصري العراقي الأردني؛ لخدمة الشعوب الثلاث ومصالحهم على أرضية راسخة من التاريخ المشترك والحضارة والعلاقات الحميمة التي تربط الشعوب والمؤسسات بالدول الثلاثة.

وأوضح أن الهدف من إنشاء الإطار الثلاثي؛ هو دعم العراق ودعم استقراره والحفاظ على سيادته والارتقاء به بعد سنوات من التحديات.

شكري: مصر تعمل على تعزيز استعادة العراق لمكانته

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن ببغداد، أنه على الجميع أن يهنئ العراق على الانجازات التي تمت في المواجهة المكلفة ضد الإرهاب والتغلب على هذا التحدي واستمرار العمل الدؤوب على رفعة العراق واستعادته لمكانته الإقليمية والدولية، ومصر تعمل على تعزيز ذلك.