سامح شكري: رؤية مصر وجنوب أفريقيا متقاربة ومتوافقة في القضايا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التعاون مستمر والتنسيق مع جنوب أفريقيا في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والمشاورات التي تمت، من المؤكد أنها يكون لها تأثير على دفع العلاقات للأمام في خدمة مصالح الشعبين الشقيقين، بل وفي خدمة مصالح التضامن على مستوى القارة الأفريقية.

وأعرب عن سعادته بالمشاورات التي تمت بينه وبين وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، للاستفادة من خبراتها الواسعة، وأسعد بالفرص التي تجمعنا ورؤيتها الثاقبة وتقارب الرؤية المصرية مع رؤية جنوب أفريقيا وتوافقها في الكثير من القضايا.

نمتلك إرادة سياسية قوية للتعاون

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، أن الإرادة السياسية القوية موجودة للتعاون بين البلدين بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الجنوب أفريقي، بضرورة استمرار التنسيق والتشاور والتوافق والعمل على تطوير العلاقات الثنائية، لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين، وتنفيذ برامج التنمية في القارة الأفريقية.

مصر تدعم التحرر لجنوب أفريقيا

وتابع «شكري»، أن مصر تدعم التحرر لجنوب أفريقيا من النظام العنصري، واستضافة العديد من القيادات المؤثرة في تاريخ جنوب أفريقيا، مشددا على أن مصر سعيدة بالتعاون مع جنوب أفريقيا، لخدمة مصالح الشعوب الأفريقية.