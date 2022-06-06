عاجل.. «شكري» يتطلع لاستمرار التنسيق الثلاثي بين مصر والعراق والأردن

أكد سامح شكري وزير الخارجية، التباحث والإستماع لرؤية الرئيس العراقي ورئيس الوزراء حول الأوضاع الاقليمية والدولية والتحديات العديدة التي تواجه الدول العربية، مع الاقتناع الكامل بأن هذه التحديات يمكن مواجهتها بقدر أكبر من التميز والقدرة من خلال التعاون فيما بيننا، ما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من تكوين رؤية موحدة حول كيفية التعامل مع هذه التحديات والتغلب عليها، حيث نعمل في إطار تعزيز الآليات، لافتا إلى تم التباحث حول الإنجازات الراهنة في إطار التعاون بالقطاعات المختلفة وتشكيل الآلية للتنسيق فيما بيننا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن ببغداد، اليوم، أنه تم التباحث حول قوة الدفع لإستكمال ما أنجزناه حتى الآن وخلق فرص جديدة من التعاون تعزز العلاقة والفوائد العائدة على شعوب الدول الثلاث، معربا عن تطلعه لإستمرار العمل والتنسيق وتعزيز الأمن القومي العربي من خلال جامعة الدول العربية والتنسيق الوثيق ما بين الدول للحفاظ على مستقبل شعوبنا ما يتطلب التعاون والتنسيق بشكل يتواكب مع تطلعات الشعوب العربية.