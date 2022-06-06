عاجل.. وزير الخارجية: التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن والعراق واعد

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ التكامل الاقتصادي بين مصر والأردن والعراق جارٍ تعزيزه، لكن هذا لا يمنع أيضا أن ذلك يجري بجانب إطار سياسي للتواصل والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وهي علاقة متكاملة، ونسعى إلى أن يكون لنا تأثيرنا ونعزز من مكانة الدول الثلاثة ومن قدراتها السياسية واستقرارها، والحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادي.

تكثيف القدرة الصناعية وتوفير الطاقة

وأضاف وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن في بغداد، أنّ التكامل الاقتصادي فيما بيننا مركز مهم، ما تدره هذه المشروعات المشتركة من فوائد أكيدة على شعوب البلدان الثلاثة من حيث توفير فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد والبنية الأساسية المرتبطة بهذه المشروعات سواء بالنقل أو المواصلات والتكامل الاقتصادي؛ لتكثيف القدرة الصناعية وتوفير الطاقة، والاستفادة من البنية الأساسية في الدول الثلاث في إطار التكرير والتصدير وتنوع مراكز تصدير النفط العراقي، حتى يكون هناك المرونة الاقتصادية الكافية التي تعزز من فائدة العائد المرتبط المورد والثروة العراقية.

وشدد شكري على أنه يجرى السير بخطى واثقة وبنفس الوقت ندرك إسراع هذه الخطى حتى يكون واضح للشعوب الثلاثة عوائد هذا، وربما قضية الربط الكهربائي ربما تكون الأقرب للإنتهاء نظرا لما تم إنجازه سواء على مستوى الربط بين مصر والأردن وهو قائم منذ سنوات، منوهًا بوجود مشروعات صناعية وجذب الاستثمارات للمنطقة الصناعية وماتفرزه من عمالة وتبادل الفائدة الاقتصادية بين الدول الثلاثة.

شكري: التعاون الاقتصادي بيننا واعد وعلينا تكثيف الجهود

وأكد شكري أنّ التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث هو إطار واعد وعلينا أن نكثف جهودنا وتذليل أي عقبات، ففي العلاقات بين الدول لا بد أن يكون هناك بعض الإنجازات وهناك بعض العقبات المتصلة بضخامة المشروعات من ناحية وبعض الأوجه التي جاري تجاوزها من خلال التنسيق والمتابعة.