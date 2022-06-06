وقف تحصيل قيمة الضريبة المضافة المفروضة على أعضاء نادي طنطا الرياضي 

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببراءة ذمة أعضاء نادي طنطا الرياضي، من تحصيل القيمة المضافة المفروضة على الأعضاء، بالإضافة للاشتراكات، وذلك على أن يؤدوا الاشتراكات دون الضريبة المضافة.

براءة ذمة المدعين من ضريبة القيمة المضافة

صدر الحكم برئاسة المستشار صبري حسني عبد الهادي، وجاء بمنطوق الحكم أنه بعد اختصام وزير المالية بصفته قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع ببراءة ذمة المدعين من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على إجمالي قيمة اشتراكاتهم بنادي طنطا الرياضي المفروضة عليهم.

المحكمة قررت إحالة الدعوى للخبراء

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت إحالة دعوى مقامة من أعضاء نادي الزمالك، تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي للخبراء .

وكان المستشار هاني عيد المحامي عضو الجمعية العمومية وأعضاء نادي الزمالك، رفع دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها، إنه منذ تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة فوجئ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من النادي الزمالك، تفيد التوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية.

وأشار المستشار هاني عيد إلى أن الأعضاء ليس لديهم أي مديونيات مالية، وعند التوجه الأعضاء إلى إدارة الاشتراكات بالنادي طالبهتم بـ14% من إجمالي قيمة العضوية كضريبة قيمة مضافة وذلك بأثر رجعي منذ 8/9/2016 تاريخ صدور القانون علما بأن هذا القانون ونصوصه باب الإعفاءات أعفي الأندية الرياضية وخاصة التابعه لوزارة الشباب والرياضة والإعفاءات شاملة اشتراكات الأندية، ولكن هناك فتوى صدرت من لجنة فتوي رئاسه الوزراء ذكرت أن المقصود بالاعفاء هي الاشتراكات السنوية وليست اشتراك عضوية أول مرة بل الأخيرة خاضعة للضريبة.