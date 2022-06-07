تحرير 70 محضر إشغالات بمركز وقرى طهطا خلال 24 ساعة

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع قوات شرطة المرافق وقوات قسم شرطة طهطا بتنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسواق ورفع الإشغالات بمختلف الشوارع والميادين بمدينة طهطا وقرية شطورة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 3 محاضر إشغال طريق وضبط عدد 38 مضبوطات متنوعة وعدد 9 إزالة فروشات فاكهة وتندات، وذلك بإجمالي عدد 50 مضبوطات متنوعة حيث تم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإشراف على الحملة

وقد تمت الحملة برئاسة عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبإشراف جمال شومان نائب رئيس المركز، ووائل أبوعليو رئيس قرية شطورة وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة طهطا.

تحرير 20 محضر إشغالات بالصفيحة وبنجا

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بتنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسواق ورفع الاشغالات بقرى المركز حيث شملت قري الصفيحة وبنجا، وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 3 محاضر إشغال طريق، وضبط عدد 11 غشغالات متنوعة وعدد 6 إزالة فروشات فاكهة وتندات، بإجمالي عدد 20 مضبوطات متنوعة قد تم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.