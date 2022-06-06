84 ألف طن من القمح تدخل صوامع وشون سوهاج حتى الآن

انطلق توريد محصول القمح بمحافظة سوهاج، إلى الشون والصوامع في الأول من شهر أبريل الماضي، ليتم التوريد من المزارعين إلى 17 صومعة وشونة ومركز تجميع، تنتشر داخل مراكز المحافظة.

وصرح محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج لـ«الوطن»، بأنه تم استلام 84 ألف طن قمح، داخل صوامع وشون المحافظة، منذ بداية التوريد حتى الآن.

الكميات الموردة لصوامع سوهاج

استقبلت صومعة سوهاج «أولاد نصير»، 20 ألف طن قمح، وتم توريد 400 طن لمركز تجميع سوهاج، و14 ألف طن قمح لصومعة البلينا، و6 آلاف طن لمركز تجميع طهطا، و2000 طن قمح لشونة طما القديمة «الملحقة»، بالإضافة إلى توريد 986 طنا للخلايا المعدنية «مطحن طما»، و1000 طن قمح إلى شونة طما الجديدة.

وتم توريد 29 ألف طن قمح لصومعة وشونة غرب طهطا، و2000 طن لمركز تجميع طهطا، و607 أطنان لشونة جرجا، و66 طنا لشونة البلينا و465 طنا لشونة أخميم، و536 لشونة ساقلتة، و2000 طن لمركز تجميع دار السلام، و1300 لشونة جهينة، و1700 طن لهنجر سوهاج.

إعادة فتح الشون عقب السحب للمطاحن

أضاف وكيل تموين سوهاج، أنه عند ملء شونة أو صومعة، يتم التحويل إلى أقرب شونة، لحين السحب للمطاحن، وإعادة الملء، لافتا إلى أن أول صومعة تم الملء والسحب منها، كانت صومعة طما.

توريد القمح أمن قومي

جدير بالذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد أعلن خلال اجتماع المحافظة بمديري الإدارات الزراعية، أن مسألة توريد الأقماح هذا العام، تعد أمنا قوميا، نظرا لما يشهده العالم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشدداعلى مسئولية الجمعيات الزراعية.

وأضاف الفقي، أنه يجب أن يتم التعاون بين مختلف الجهات، وتكثيف الجهود لتوريد جميع الكميات المستهدفة من القمح.