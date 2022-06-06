«المتحدة» وبريزنتيشن توقعان بروتوكول تعاون مع «أبوظبي الرياضي» لاستضافة السوبر المصري بالإمارات

وقَّعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي، لإقامة مباراتي كأس السوبر المحلي المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020 -2021، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات الشقيقة، في إطار التعاون المثمر والقوي بين الجانبين والروابط الوثيقة والمشتركات الكبيرة ووحدة المصير التي تجمع الإمارات بمصر.

وعُقد اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا بحضور الدكتور حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة پريزنتيشن سپورتس وشركة استادات للاستثمار الرياضي، ومحمد يحيى لطفي نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة پريزنتيشن سپورتس، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، ونائبه خالد الدرندلي وحازم إمام ومحمد بركات عضوى المجلس، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، ومن الجانب الإماراتي عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسهيل عبد الله العريفى مدير تنفيذ قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبى الرياضى، ومحمد عبد الله الظاهرى الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، والسيد ناصر يوسف الزعابى مدير مكتب الاتصال بمجلس أبو ظبى الرياضى والسيد عبد الرحيم حسن الزرعونى مدير مكتب الأمين العام بمجلس أبو ظبى الرياضى.

الإمارات تتعهد بتنظيم رائع لبطولتي كأس السوبر المحلي المصري

وتعهد الجانب الإماراتي بتنظيم رائع لبطولتي كأس السوبر المحلى المصرى، نظرا لقيمتها الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والروابط المصيرية بين الإمارات ومصر، ويعزز مسيرة وخطط العمل المتواصلة والأجندة الحافلة والجهود المشتركة الداعمة لتجسيد التنمية والنماء بالحركة الرياضية بين البلدين.

كما أعرب مسؤولو مجلس أبو ظبي الرياضي عن سعادتهم الغامرة باحتضان كأس السوبر المصري مجددا والذي سيكون امتدادا رائعا لحضور الكرة المصرية بنجومها وإعلامها وجماهيرها على أرض الإمارات التي تستقبل وترحب بالجميع، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب الماضية والمكتسبات المهمة، من حيث التجمع الشبابي المصري والمؤازرة الجماهيرية المصرية الكبيرة على أرض الإمارات، مؤكدين أن مجلس أبوظبي الرياضي حريص على تسخير كل الإمكانيات لتحقيق النجاح التنظيمي لمباراة كأس السوبر المصري، والعمل على تعزيز السمعة المرموقة التي تحظى بها الفعاليات الكبرى.