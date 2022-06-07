مصدر بمرور بورسعيد ينفي اعتداء أفراد بزفة عروسين على ضابط

نفي مصدر مسؤول بإدارة مرور بورسعيد ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي عن إصابة ضابط مرور في رأسه بعد أن قذفه أحد المشاركين في زفة عروسين بطوب بعد أن تصدي لهم الضابط لأنهم أوقفوا إشارة المرور بشارع كسري بالمنطقة السابعة بحي المناخ

زفة السيارات والدراجات البخارية لم تتعرض لحملة المرور

وأوضح المصدر حقيقة الواقعة أن الفيديو الذى عرض على الفيس بوك قصير جدا ولا يوجد به مظاهر لزفة عروسين أو تواجد لضباط أو حتي ما يفيد بوجود اشتباكات نتج عنها إصابة لضابط ، ولكن كل ما ظهر في مقطع الفيديو هو عدد من الدرجات البخارية والتي كانت تنصرف في هدوء ولايظهر حتي نهاية المقطع أي شي غير طبيعي.

وأوضح أن حملة مرورية ضمن عدد من الحملات المسائية كانت عند إشارة مرور شارع النصر وكانت زفة بالسيارات والدراجات البخارية تقف عند الإشارة ولم توقف الشارع ولم يحدث أى اشتباك بين المشاركين في الزفة وضباط المرور وبفتح الإشارة استكملت الزفة مسيرتها في سلام.

صفحات الفيسبوك تداولت فيديو لاعتداء مشاركين بالزفة على ضابط مرور

كانت صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك ببورسعيد قد تداولت فيديو وصور لواقعة اعتداء على ضابط شرطة ادارة مرور بورسعيد بشارع كسرى بجوار مسجد الحسين بالمنطقة السابعة حيث قام بعض الأشخاص المشاركين فى زفة لعروسين بالسيارات والدرجات البخارية بالاعتداء على ضابط مرور

أثناء تأدية عمله بإشارة شارع كسرى

أثناء توقف الإشارة وازدحام الطريق

فقام الملازم باعتراض كل السيارات والدراجات بالخارية

مما اغضب الجميع بالزفة

والقو عليه بالحجارة

وأصابوه فى رأسه وفى أنحاء جسده

تنديد بانتشار البلطجة والفوضي في بورسعيد

ونددت الصفحات انتشار ظاهرة البلطجة والفوضي وعدم احترام القانون في الشارع البورسعيدي

وطالبت بالعقاب لكل من شارك فى قذف الضابط بالحجارة ووصفوها ب"المهزلة" مؤكدين أن رجل الشرطة

وخاصة المرور لابد وأن يكون له احترامه

بينما أدانت آراء أخري تصرف الضابط مؤكدين أنه

كان يجب أن يكون لديه حكمة فى التصرف منها ان يطلب الضابط من سائق سيارة العروسين لانها "مربط الفرس" بالسير باحترام طبقا لقواعد المرور ولا يوقفو الطريق العام

موضحين على حد قولهم "كان الموضوع انتهي" ثم يلتقط رقم السيارة وعدد من الدراجات البخارية دون أن يراه أحد ثم يتم القبض علي السيارة والدراجة وبدروهم يرشدون عن باقي الزفة

وادعي البعض أن ما فعله الضابط فرض عضلات لا يناسب طبيعة المجتمع البورسعيدى أثناء الزحمة

وما كان ينبغى ان يدخل الضابط على الزفة بالرسميات فى المجتمع البورسعيدي الذي كثر فيه البلطجة والمخدرات بورسعيد واصبح الصغير لا يحترم الكبير

بل وان أصغر طفل فى مدينة بورسعيد

يحمل سلاح ابيض وغيره طبنجة "مقروطة" والدليل على ذلك جرائم القتل أو الشروع فيها أو الإصابة بعاهة مستديمة

وكذلك امتلاء المحاكم بقضايا جرائم النفس