مصدر بمرور بورسعيد ينفي اعتداء أفراد بزفة عروسين على ضابط
بعد تصديه لهم لوقفهم الطريق العام
كتب:
هبة صبيح
01:18 ص | الثلاثاء 07 يونيو 2022
زفة بشارع كسري ببورسعيد
نفي مصدر مسؤول بإدارة مرور بورسعيد ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي عن إصابة ضابط مرور في رأسه بعد أن قذفه أحد المشاركين في زفة عروسين بطوب بعد أن تصدي لهم الضابط لأنهم أوقفوا إشارة المرور بشارع كسري بالمنطقة السابعة بحي المناخ
زفة السيارات والدراجات البخارية لم تتعرض لحملة المرور
وأوضح المصدر حقيقة الواقعة أن الفيديو الذى عرض على الفيس بوك قصير جدا ولا يوجد به مظاهر لزفة عروسين أو تواجد لضباط أو حتي ما يفيد بوجود اشتباكات نتج عنها إصابة لضابط ، ولكن كل ما ظهر في مقطع الفيديو هو عدد من الدرجات البخارية والتي كانت تنصرف في هدوء ولايظهر حتي نهاية المقطع أي شي غير طبيعي.
وأوضح أن حملة مرورية ضمن عدد من الحملات المسائية كانت عند إشارة مرور شارع النصر وكانت زفة بالسيارات والدراجات البخارية تقف عند الإشارة ولم توقف الشارع ولم يحدث أى اشتباك بين المشاركين في الزفة وضباط المرور وبفتح الإشارة استكملت الزفة مسيرتها في سلام.
صفحات الفيسبوك تداولت فيديو لاعتداء مشاركين بالزفة على ضابط مرور
كانت صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك ببورسعيد قد تداولت فيديو وصور لواقعة اعتداء على ضابط شرطة ادارة مرور بورسعيد بشارع كسرى بجوار مسجد الحسين بالمنطقة السابعة حيث قام بعض الأشخاص المشاركين فى زفة لعروسين بالسيارات والدرجات البخارية بالاعتداء على ضابط مرور
أثناء تأدية عمله بإشارة شارع كسرى
أثناء توقف الإشارة وازدحام الطريق
فقام الملازم باعتراض كل السيارات والدراجات بالخارية
مما اغضب الجميع بالزفة
والقو عليه بالحجارة
وأصابوه فى رأسه وفى أنحاء جسده
تنديد بانتشار البلطجة والفوضي في بورسعيد
ونددت الصفحات انتشار ظاهرة البلطجة والفوضي وعدم احترام القانون في الشارع البورسعيدي
وطالبت بالعقاب لكل من شارك فى قذف الضابط بالحجارة ووصفوها ب"المهزلة" مؤكدين أن رجل الشرطة
وخاصة المرور لابد وأن يكون له احترامه
بينما أدانت آراء أخري تصرف الضابط مؤكدين أنه
كان يجب أن يكون لديه حكمة فى التصرف منها ان يطلب الضابط من سائق سيارة العروسين لانها "مربط الفرس" بالسير باحترام طبقا لقواعد المرور ولا يوقفو الطريق العام
موضحين على حد قولهم "كان الموضوع انتهي" ثم يلتقط رقم السيارة وعدد من الدراجات البخارية دون أن يراه أحد ثم يتم القبض علي السيارة والدراجة وبدروهم يرشدون عن باقي الزفة
وادعي البعض أن ما فعله الضابط فرض عضلات لا يناسب طبيعة المجتمع البورسعيدى أثناء الزحمة
وما كان ينبغى ان يدخل الضابط على الزفة بالرسميات فى المجتمع البورسعيدي الذي كثر فيه البلطجة والمخدرات بورسعيد واصبح الصغير لا يحترم الكبير
بل وان أصغر طفل فى مدينة بورسعيد
يحمل سلاح ابيض وغيره طبنجة "مقروطة" والدليل على ذلك جرائم القتل أو الشروع فيها أو الإصابة بعاهة مستديمة
وكذلك امتلاء المحاكم بقضايا جرائم النفس