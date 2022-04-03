عاجل.. مصرع شاب وإصابة 3 في حادث دراجات بخارية بالبساتين «كانوا بيتسابقوا»
كتب:
حسن سمير
02:32 ص | الأحد 03 أبريل 2022
مشهد من الحادث
شهد كوبري حسب الله الكفراوي بدائرة قسم شرطة البساتين حادثا مؤلما مع الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما لقي شاب مصرعه وإصابة 3 آخرين في سباق للدراجات النارية أعلى الكوبري، ونقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بمصرع شاب وإصابة 3 آخرين في سباق للدراجات النارية أعلى كوبري حسب الله الكفراوي، وقد حضرت الأجهزة الأمنية مكان الحادث، وعند الفحص تبين أن الشاب المتوفى والمصابين كان يلعبون ويتسابقون بالدرجات البخارية أعلى كوبري حسب الله الكفراوي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.