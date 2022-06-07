هيئة الدواء تكشف عن صلاحية الأدوية بعد فتحها.. وتوجه رسالة للمواطنين

قالت هيئة الدواء المصرية، إنّ مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، تختلف من نوع إلى آخر، وضربت هيئة الدواء المثال بمدة صلاحية الكريم الذي يأتي على شكل أنبوب، وقالت الكريم على شكل أنبوب بعد الفتح تكون مدة صلاحيته 6 أشهر، أو حسب توصيات الشركة المصنعة للكريم.

وفيما يتعلق بالكريم الذي يأتي على شكل علية، أوضحت هيئة الدواء أنّ الكريم الذي يأتي على شكل علبة تكون مدته شهرا واحدا بعد الفتح، والمرهم على شكل أنبوب تكون مدة صلاحيته 6 أشهر من الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر، مشيرة الى أن المرهم على شكل علبة تكون مدة الصلاحية 3 أشهر من تاريخ الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.

حالات تختلف فيها مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها

وأكدت هيئة الدواء، في تقرير رسمي لها منذ قليل، أنّ هناك حالات تختلف فيها مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، ناصحة المواطنين في هذه الحالة وفي الحالة الرجوع للمكتوب في النشرة الداخلية للدواء، واتباع الإرشادات المكتوبة بها.

برنامج تدريبي للتعريف بإجراءات ترخيص المكاتب العلمية

وأعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء برنامج تدريبي للتعريف بإجراءات ترخيص المكاتب العلمية، ساهم البرنامج في التعريف بأنواع المكاتب العلمية، وتقديم الشرح التفصيلي للإجراءات اللازمة؛ لترخيص مكتب علمي جديد، وإلقاء الضوء على الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بالمكاتب العلمية ومخازن العينات، إضافة إلى شرح كافة حالات إجراء تعديلات على رخصة المكاتب العلمية، مع توعية ممثلي الشركات بالأخطاء الشائعة عند تقديم ملف ترخيص وكيفية تجنبها، وكذلك الإجراءات اللازمة لترخيص / تجديد ترخيص مكتب علمي فرعي تابع للمكتب العلمي الرئيس، وكذا المخالفات وحالات الإلغاء.

وجاء البرنامج التدريبي طبقا لأحدث المرجعيات العالمية، والخبرة العلمية والعملية للمدربين، من خلال تقديم محتوى تدريبي شامل، يأتي ذلك انطلاقا من دور هيئة الدواء المصرية في تشجيع مبادرات تنمية الموارد البشرية، وتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء.