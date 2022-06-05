هيئة الدواء: وفرنا علاج فيروس C بـ50 دولارا مقابل 10 آلاف في دول أخرى

قال الدكتور تامر محمد عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إنّ مصر من الدول التي تصنّف على أنّ لديها صناعة دوائية قوية، على غرار دول مثل والصين والهند، حيث نعمل على قدم وساق معهما، ومعدلاتنا إيجابية.

100 مليون صحة

وأضاف عصام، خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الحوارية بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مبادرة الرئيس السيسي «100 مليون صحة» حققت نجاحا كبيرا، حيث وجّه الرئيس بتوطين صناعة أدوية فيروس سي من خلال 10 شركات مصرية.

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وتابع: «سعر كورس العلاج للفرد أصبح 50 دولارا، مقابل 10 آلاف دولار في مختلف دول العالم، وفي فترة جائحة كورونا، أثبتت الدولة المصرية قدرة كبيرة على امتلاك قدرات كبيرة، وكل أدوية كورونا كان يتم توطينها في مصر».