الحبس والغرامة.. عقوبة التهرب الضريبي بعد تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم

يواجه في الفترة المقبلة الفنان أحمد آدم تهمة التهرب من سداد الضرائب على برنامجه «بني آدم شو»، الذي حقق نجاحا كبيرًا وتم عرضه في عام 2013، وبالأمس أجّلت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمته إلى 18 يوليو 2022، للنظر في ما إن كان تهرب من دفع مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه للضرائب، وهو ما طرح تساؤلًا حول عقوبة التهرب الضريبي.

محامي: الحبس والغرامة عقوبة المتهرب من الضرائب

وتعليقًا على هذا الشأن، قال المحامي بالنقض خالد أبو كريشة، إن التهرب من الضرائب تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، بالإضافة إلى تعويض مادي أيضًا يعادل قيمة الضريبة المستحقة من المتهرب.

وأضاف «أبو كريشة»، لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهرب من الضرائب تكون بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز هذه الغرامة 5000 جنيه، وذلك بالإضافة إلى تعويض يعادل ويساوي الضريبة التى لم تدفع، وتطبق هذه العقوبة على كل ممول خالف القانون بغرض التهرب من أداء الضريبة المستحق دفعها.

وأشار إلى أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى الحبس ما بين 3 إلى 5 سنوات، وبأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار ببيانات خاطئة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة ذاتها.

كما أوضح «أبو كريشة» أن المحكمة توقع قرارات بتغريم المتهم بالتهرب الضريبي بالقيمة الضريبية ذاتها، التي تهرب منها للضرائب العامة، وذلك بالإضافة لأحكام الحبس الواقعة عليه.

النيابة توجه تهمة التهرب الضريبي

وبالأمس، أُجلت محاكمة الفنان أحمد آدم، بتهمة التهرب من دفع مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه للضرائب، من محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام، إلى 18 يوليو 2022.

وكانت النيابة وجهت تهمة التهرب من سداد الضرائب للفنان أحمد آدم بعد الانتهاء من التحقيق معه، وأنّه وفقًا لوزارة المالية، يعاقب القانون من يخالف ذلك.