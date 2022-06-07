«سوني» تطلق مجموعة من الأنظمة الصوتية للترفيه المنزلي

قدمت شركة سوني مجموعة من التقنيات المبتكرة الخاصة بالترفيه المنزلي والتي أحدثت ثورةً في تجربة المشاهدة لتضعك مباشرةً في قلب الحدث، Cognitive XR تستخدم تقنية Cognitive XR من سوني الجيل الأحدث من الذكاء الصناعي لخلق تجارب واقعية وسينمائية غامرة للمشاهدين.

تجربة تتجاوز مجرد الاستمتاع بأفلامك وعروضك المفضلة

فعبر تحليل المحتوى وإعادة تشكيله بذات الطريقة التي يرى بها البشر ويسمعون بها في العالم الحقيقي، تتيح تقنية Cognitive XR تجربة تتجاوز مجرد الاستمتاع بأفلامك وعروضك المفضلة، فمن خلالها ستشعر وكأنك جزءٌ من هذه الأفلام.

فعلى سبيل المثال، تفهم هذه التقنية الموضع الذي يميل البشر للتركيز عليه ضمن أي إطار، كالشخصية الرئيسية في مشهدٍ معين، فتعمل على تحسين ذلك الإطار ليضاهي طريقة رؤيتك له كما لو كان يحدث أمامك مباشرةً.

إصدار الصوت في إطار محدد من الموضع الذي تتوقع أن تسمعه

وهي تستخدم الذكاء الصناعي لضمان إصدار الصوت في إطارٍ محدد من الموضع الذي تتوقع أن تسمعه منه بالضبط، بعبارةٍ أخرى، فإن فيلم Dunkirk حول الملحمة الحربية للمخرج كريستوفر نولان، سيدو مذهلاً صوتاً وصورة على التلفزيون Sony BRAVIA XR. Acoustic Surface Audio تؤمن سوني أن الصور الجميلة لا تكتمل من دون صوت مذهل.

من هنا فإن تقنية +Acoustic Surface Audio ووضعية مكبر الصوت المركزي في التلفاز BRAVIA XR OLED يستخدمان تقنيات متطورة لمعالجةً الصوت وضمان تقديم صوت مركزي، أما المشغلات الموضوعة خلف التلفزيون، فهي تقدم أصواتاً واضحة تماماً تتزامن مع الصورة على الشاشة. ويمكن لمضخم صوتٍ إضافي أن يوفر جهيراً قوياً لتصدير الترددات المنخفضة بدقة وتكوين تأثيرٍ مكاني يصل إلى كل زوايا الغرفة.

وتمثل تقنية +Acoustic Surface Audio من سوني جزءاً من إرثٍ طويل في تقنيات الصوت المتطورة والتي كانت وراء المكانة الرائدة التي حققتها سوني اليوم.

لوحة واحدة

تعيد سوني تصميم التلفزيون بلوحةٍ واحدة، كما فعلت تماماً عندما قدمت تلفزيون ترينيترون قبل أكثر من 50 عاماً، ويرتقي مفهوم اللوحة الواحدة بجماليات التلفزيون ليتجاوز الأثاث والتصميم الداخلي، من خلال دمج مكونات منتجٍ معين في لوحةٍ واحدة.

تقنية 360 Spatial Sound Mapping Dolby Atmos

مع تقنية التخطيط المكاني للصوت المحيط 360 Spatial Sound Mapping الجديدة من سوني بات بإمكانك الإحساس بالصوت يأتي من كل اتجاهٍ وأي مسافة، وحتى من خارج حدود غرفتك.