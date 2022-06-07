7 أهداف لإصدار التعريفة الجمركية الجديدة بينها تشجيع الصناعة المحلية

7 أهداف تضمها القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا في جلسته البرلمانية المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

التعريفة الجمركية

وجاءت أهداف إصدار التعريفة الجمركية على النحو التالي:

1. تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليا أو جزئيا في إنتاجها، وتخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 «مستلزم ومدخل إنتاج»، تشجيعا للصناعة المحلية.

2. إدراج التعديلات الجمركية الواردة بالقرارين الجمهوريين رقمي 549 لسنة 2020 و558 لسنة 2021

3. مراجعة القرارات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية وذلك الفقرات المحلية (8 أرقام) التي استوجبت الظروف الاقتصادية إفراد فقرات فرعية محلية لها لحماية الصناعة المحلية

4. تماشيا سياسة الدولة لتوطين صناعة السيارات، تم تخصيص الفصل 98 «الاحتياطي»، مع الخاص بالاستعمالات الخاصة من قبل الأطراف المتعاقدة للمكونات الأصلية لتصنيع السيارات وذلك للشركات المعتمدة ضمن استراتيجية صناعة السيارات.

5. في إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العلا ولتخفيف العبء على المرضى، تم التوسع في إفراد بنود محلية من البنود الدولية لأسباب صحية مثل الأصناف المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة ولحفظ الدم وما يماثلها وفقرات محلية.

6. تم الأخذ في الاعتبار بتوصيات وحدة الأوزون للحفاظ على البيئة بخفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون والرفيقة بالمناخ وذلك في إطار مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وسعيا للحد من الغازات التي تساهم في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.

7. مسايرة للمستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، تم إضافة كافة التعديلات التي تضمنت 351 مجموعة سلعية منها 77 تعديل في القطاع الزراعي والغذائي 58 تعديل في قطاع الكيماويات و38 تعديل في قطاع الأخشاب، 21 تعديل في قطاع النسج، 27 تعديل في قطاع المعادن العادية 52 تعديل في قطاع الآلات والمعدات، 22 تعديل في مجال النقل والمواصلات بالإضافة إلى 56 تعديل في القطاعات الأخرى وفقا لإحصائيات منظمة الجمارك العالمية.

أبرز التعديلات الدولية

ومن أبرز هذه التعديلات الدولية ما يلي، إضافة بعض الأصناف التي تلعب دوراً مهما في الأمن الغذائي واحتياجات الإنسان الأساسية مثل «الدهون والزيوت الميكروبية وجزيئاتها»، تصنيف مجموعات الاختبار التشخيصية للكشف عن الفيروسات، في بند واحد، وكذلك منتجات العلاج بالخلايا.

إفراد فقرات لبعض المنتجات ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن تحويلها لاستخدامات غير مصرح بها مثل المواد المشعة.

استحداث بنود فرعية لبعض أنواع وأشكال الأخشاب والمصنوعات الخشبية، كما تم استحداث بند دولي فرعي لوحدات البناء المعيارية من الصلب، إضافة أصناف جديدة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، على سبيل المثال الطابعات الثلاثية الأبعاد والهواتف الذكية ووحدات لوحات العرض المسطحة.

استحداث بنود فرعية لبعض أنواع وأشكال الأخشاب والمصنوعات الخشبية، كما تم استحداث بند دولي فرعي لوحدات البناء المعيارية من الصلب، وإضافة أصناف جديدة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، على سبيل المثال الطابعات الثلاثية الأبعاد والهواتف الذكية ووحدات لوحات العرض المسطحة، وتم إعادة هيكلة بعض البنود لتشمل الأصناف التي يتجاوز عمرها 100 عام لتعكس القيمة الفنية والتاريخية لتلك الأصناف، وكذلك تخصيص بنود دولية وفرعية لمجموعات علم الآثار أو السلالات أو التاريخ، وكذلك الآثار التي يتجاوز عمرها 250 عاما.