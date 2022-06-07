عاجل.. رئيس النواب يحذر من كورونا وجدري القرود: الخطر موجود «بلاش بوس وأحضان»

حذر المستشار الدكتور حنفي حبالي رئيس مجلس النواب، من استمرار خطر جائحة كورونا، والفيروسات الجديدة المعدية مثل «جدري القرود»، مطالباً الأعضاء بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل القاعة.

خطر فيروس كورونا

وقال جبالي فى بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: تلاحظ ان حضراتكم تتعاملون مع بعضكم البعض بأن فيروس كورونا قد انتهى، واستطرد قائلا: "الكورونا لاتزال موجودة.. سلامات وأحضان وقبلات وكأن أمرا لم يكن، الكورونا مازالت موجودة وزاد عليها ما يعرف بجدري القرود".

حنفي جبالي يطالب الالتزام بالإجرات الاحترازية

كما طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الاعضاء والمواطنين بشكل عام الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع، كما طالب أعضاء المجلس داخل القاعة بمدة الكلمة الممنوحة، قائلا: لدينا يوم عمل طويل ،وعلينا الالتزام لإنجاز العمل.

وبدأ المجلس فى جلسته العامة المنعقدة الأن فى مناقشة مشروع قانون التعريفة الجمركية والذى يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية.