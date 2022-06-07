نص كلمة رئيس اتحاد الغرف التجارية في مؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمي

قال المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إنّ منتسبي الغرف التجارية، ينتجون أكثر من 86% من الناتج المحلى الإجمالي ويخلقون 82% من فرص العمل.

أسس لمجتمع واقتصاد قائم على المعرفة والقيمة المضافة

وأشار «العربي»، في كلمته على هامش المؤتمر السنوي لشعبة الاقتصاد الرقمي، إلى قصة نجاح شراكة الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وزارة التجارة والصناعة، والقطاع الخاص ممثلًا في اتحاد الغرف التجارية المصرية وشعب الاقتصاد الرقمي العامة بالاتحاد والنوعية بالمحافظات.

وتابع: «قصة نجاح تضع أسس لمجتمع واقتصاد قائم على المعرفة والقيمة المضافة، لتصبح مصر من أكثر الدول تنافسية بأيدي شبابها الواعد، ونحن في الغرف التجارية واتحادها العام نحرص كل الحرص على نشر التكنولوجيات المتقدمة في كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية على اختلاف أحجامها، وفي مختلف المحافظات، محدثين وناشرين لفكر وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات».

إنشاء صناعة معلومات وطنية قادرة على المنافسة

وأشار العربي: «نحرص أيضاً أن تكون تلك التكنولوجيات بأيادٍ مصرية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنشاء صناعة معلومات وطنية قادرة على المنافسة، ليس فقط داخل مصر، ولكن الأهم الأسواق العالمية أيضاً».

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: «دورنا في المرحلة المقبلة سيكون احتضان شركاتكم الواعدة، وتقديم المعونة الفنية، وربطكم بمصادر التمويل الميسر، وفتح الأسواق العالمية لكم، ليصبح في يوم من الأيام لدينا شركة، بل شركات مصرية في حجم ميكروسوفت وجوجل وأوبر، وكلها بدأت بشباب واعد يملك فكرًا متطورًا، وشركات فورى وسويفل وتريلا وفيزيتا، مثال حي على إمكانية تحقق ذلك».

واستكمل: «سنحقق الهدف من خلال العمل الحثيث وتطبيق أفكاركم ومنتجاتكم التكنولوجية لتطوير ورقمنة منظومة التجارة المصرية، متضمنة التاجر والصانع ومؤدي الخدمة، ومد مظلة الشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية لهم، كون هذا هو العمود الفقري لمنظومة الاقتصاد الرقمي المعرفي الذي نسعى كلنا له، بتوجيهات ودعم كامل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعديد من المبادرات مثل مبادرة توطين التي سيكون لها دور هام في ذلك».

مبنى ذكي للغرف التجارية بالشرق الأوسط وأفريقيا

كما سنعمل على ربطكم وتسويق فكركم ومشروعاتكم لملايين الشركات، الأعضاء باتحاد الغرف الأفريقية الذي تستضيفه مصر، وأشرف برئاسته.

وتابع: «سيتعاظم كل ذلك من خلال الخدمات المستحدثة التي سنقدمها لكم من المقر الجديد للاتحاد، وهو أول مبنى ذكي للغرف التجارية بالشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تم تصميمه وتنفيذه في إطار تعاون آخر مثمر مع معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وختامًا، لا يسعني الا أن أتوجه بجزيل الشكر، نيابة عن منتسبي الغرف التجارية واتحادها العام، للدعم المستمر، والشراكة الحقيقية، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، من خلال العديد من المبادرات والبروتوكولات الناجزة التي تدعم القطاع، وتنشر فكر وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وللجهد الذي تبذله الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد وشعبها النوعية بالغرف التجارية بالمحافظات.